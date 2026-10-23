MAIS AUTONOMIA
Honda anuncia grande novidade que pode deixar o Civic mais econômico
Além do Civic, outros 14 modelos devem ser equipados com o novo mecanismo
A Honda anunciou uma nova geração de carros híbridos, incluindo seu modelo mais famoso, o Civic, mais econômicos para o mercado global a partir de 2027.
O novo sistema híbrido pleno (HEV) foi batizado como Honda Hybrid, e é uma evolução do atual e:HEV, que, no Brasil, equipa quatro modelos:
Atualmente, o sistema híbrido, no Brasil, utiliza um motor 2.0 aspirado a gasolina de quatro cilindros, de 143 cv e 19,1 kgfm, unido a um dual motor elétrico (gerador e de tração) de 184 cv e 32,1 kgfm, gerando uma potência combinada de 203 cv.
A chegada da nova motorização híbrida prevê o lançamento de 15 modelos já equipados com essa novidade até o dia 31 de março de 2030, no encerramento do ano fiscal da montadora.
Mesmo sendo um plano global, com a América do Norte como seu principal foco, a Honda ainda não definiu quais seriam todos os modelos que receberão a tecnologia, e também não confirmou as aplicações para o Brasil.
Eficiência vai ser aumentada
Um dos principais objetivos da chegada do Honda Hybrid é aumentar sua eficiência energética sem comprometer seu desempenho. A fabricante ainda definiu sua estratégia global em melhorar em mais de 10% o consumo de combustível dos modelos híbridos.
Qual o atual consumo dos modelos?
Atualmente os carros da Honda que utilizam motor híbrido da Honda no Brasil são: Accord, Civic, CR-V, Prelude, e esse é a autonomia atual deles:
Civic Hybrid
Utilizando um motor híbrido a gasolina, o Civic Hybrid apresenta uma autonomia de 18,4 km/L na cidade e 15,9 km/L na estrada.
Honda Accord híbrido
A situação do Honda Accord que utiliza uma motorização híbrida é semelhante à do Civic, aceitando somente gasolina como combustível.
Tal união do motor à combustão com o elétrico resulta na seguinte autonomia: 17,5 km/L na cidade e 15,6 km/L na estrada, de acordo com o Inmetro.
Honda CR-V
O modelo SUV híbrido da Honda, o CR-V, mesmo sendo um carro de porte maior, utiliza o mesmo modelo dos já citados, porém, apresenta uma autonomia um pouco menor
- Na cidade: 14,1 km/L;
- Na estrada: 11,8 km/L.
Honda Prelude
Um dos modelos mais recentes lançados pela Honda, o Prelude voltou ao mercado Brasileiro neste ano de 2026 para ser um representante da linha de carros esportivos da montadora japonesa.
Sua autonomia foi definida pelo Inmetro em:
- Na cidade: 17,9 km/L;
- Na estrada: 15,7 km/L.
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Como o motor funciona atualmente?
No momento, a Honda utiliza, para seus motores híbridos no Brasil, a seguinte configuração:
- Um motor a combustão 2.0 aspirado a gasolina de quatro cilindros de 143 cv e 19,1 kgfm;
- Um dual motor elétrico (gerador e de tração) de 184 cv e 32,1 kgfm;
- Combinados, os dois propulsores somam uma potência de 203 cv.
Vale ressaltar que os veículos equipados com esse motor utilizam, em quase todo momento, somente o motor elétrico, com o motor a gasolina funcionando como um gerador.
Na nova geração, essa configuração é mantida, porém recebe melhorias para um funcionamento mais eficiente do motor a combustão, melhorando o rendimento total do motor.
A Honda também pretende reduzir o tamanho do conjunto mecânico, contribuindo para uma arquitetura mais compacta.
Vale ressaltar que a Honda ainda não divulgou detalhes técnicos do novo sistema.
Honda tenta deixar modelos híbridos mais baratos
Além da melhoria na eficiência energética e autonomia, a Honda ainda pretende reduzir em mais de 30% o custo do sistema híbrido em relação à geração anterior.
Esse corte nos preços pode aumentar a oferta de tecnologia e tornar os modelos mais competitivos.