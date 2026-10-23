Honda anuncia grande novidade que pode deixar o Civic mais econômico

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A Honda anunciou uma nova geração de carros híbridos, incluindo seu modelo mais famoso, o Civic, mais econômicos para o mercado global a partir de 2027.

O novo sistema híbrido pleno (HEV) foi batizado como Honda Hybrid, e é uma evolução do atual e:HEV, que, no Brasil, equipa quatro modelos:

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Honda Prelude - Foto: Reprodução | Honda

Atualmente, o sistema híbrido, no Brasil, utiliza um motor 2.0 aspirado a gasolina de quatro cilindros, de 143 cv e 19,1 kgfm, unido a um dual motor elétrico (gerador e de tração) de 184 cv e 32,1 kgfm, gerando uma potência combinada de 203 cv.

A chegada da nova motorização híbrida prevê o lançamento de 15 modelos já equipados com essa novidade até o dia 31 de março de 2030, no encerramento do ano fiscal da montadora.

Mesmo sendo um plano global, com a América do Norte como seu principal foco, a Honda ainda não definiu quais seriam todos os modelos que receberão a tecnologia, e também não confirmou as aplicações para o Brasil.

Honda Civic - Foto: Reprodução | Honda

Eficiência vai ser aumentada

Um dos principais objetivos da chegada do Honda Hybrid é aumentar sua eficiência energética sem comprometer seu desempenho. A fabricante ainda definiu sua estratégia global em melhorar em mais de 10% o consumo de combustível dos modelos híbridos.

Qual o atual consumo dos modelos?

Atualmente os carros da Honda que utilizam motor híbrido da Honda no Brasil são: Accord, Civic, CR-V, Prelude, e esse é a autonomia atual deles:

Civic Hybrid

Utilizando um motor híbrido a gasolina, o Civic Hybrid apresenta uma autonomia de 18,4 km/L na cidade e 15,9 km/L na estrada.

Honda Civic híbrido - Foto: Reprodução | Honda

Honda Accord híbrido

A situação do Honda Accord que utiliza uma motorização híbrida é semelhante à do Civic, aceitando somente gasolina como combustível.

Tal união do motor à combustão com o elétrico resulta na seguinte autonomia: 17,5 km/L na cidade e 15,6 km/L na estrada, de acordo com o Inmetro.

Honda Accord híbrido - Foto: Reprodução | Honda

Honda CR-V

O modelo SUV híbrido da Honda, o CR-V, mesmo sendo um carro de porte maior, utiliza o mesmo modelo dos já citados, porém, apresenta uma autonomia um pouco menor

Na cidade: 14,1 km/L;

Na estrada: 11,8 km/L.

Honda CR-V híbrido - Foto: Reprodução | Honda

Honda Prelude

Um dos modelos mais recentes lançados pela Honda, o Prelude voltou ao mercado Brasileiro neste ano de 2026 para ser um representante da linha de carros esportivos da montadora japonesa.

Sua autonomia foi definida pelo Inmetro em:

Na cidade: 17,9 km/L;

Na estrada: 15,7 km/L.

Honda Prelude - Foto: Reprodução | Honda

Como o motor funciona atualmente?

No momento, a Honda utiliza, para seus motores híbridos no Brasil, a seguinte configuração:

Um motor a combustão 2.0 aspirado a gasolina de quatro cilindros de 143 cv e 19,1 kgfm;

a gasolina de quatro cilindros de 143 cv e 19,1 kgfm; Um dual motor elétrico (gerador e de tração) de 184 cv e 32,1 kgfm;

(gerador e de tração) de 184 cv e 32,1 kgfm; Combinados, os dois propulsores somam uma potência de 203 cv.

Honda Accord - Foto: Reprodução | Honda

Vale ressaltar que os veículos equipados com esse motor utilizam, em quase todo momento, somente o motor elétrico, com o motor a gasolina funcionando como um gerador.

Na nova geração, essa configuração é mantida, porém recebe melhorias para um funcionamento mais eficiente do motor a combustão, melhorando o rendimento total do motor.

A Honda também pretende reduzir o tamanho do conjunto mecânico, contribuindo para uma arquitetura mais compacta.

Vale ressaltar que a Honda ainda não divulgou detalhes técnicos do novo sistema.

Honda Civic - Foto: Reprodução | Honda

Honda tenta deixar modelos híbridos mais baratos

Além da melhoria na eficiência energética e autonomia, a Honda ainda pretende reduzir em mais de 30% o custo do sistema híbrido em relação à geração anterior.

Esse corte nos preços pode aumentar a oferta de tecnologia e tornar os modelos mais competitivos.