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MECÂNICO LEGAL

Barulho de "clec-clec" ao virar o volante pode indicar falha grave na transmissão do veículo

Quadro “Mecânico Legal” do Portal A TARDE traz dicas práticas de manutenção todos os domingos

Gustavo Zambianco
Por
Saiba o que é o barulho metálico ao virar o volante
Saiba o que é o barulho metálico ao virar o volante - Foto: Reprodução | Magnific

Depois de muito tempo de uso, é normal que o carro comece a produzir alguns ruídos, porém, alguns são mais críticos que outros. Um exemplo disso é algo que soa como "clec-clec" ou "tó-tó-tó" bem metálico quando se vira o volante.

Geralmente, esse som é produzido quando viramos o volante enquanto manobramos o carro para estacionar ou estamos saindo da vaga com a roda virada. Nesse caso, o aviso é sério e o motorista deve ficar atento.

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Pensando nisso, no quadro “Mecânico Legal” deste domingo, 25, vamos explicar o que é esse "clec-clec" ou "tó-tó-tó" metálico que acontece depois de virarmos o volante.

Mecânico Legal
Mecânico Legal - Foto: Imagem criada com ajuda de IA

De onde vem o “clec-clec” do volante?

Na grande maioria das vezes, o culpado pelo barulho metálico ao virarmos o volante é a junta homocinética, que é a parte do sistema de transmissão do carro que liga o semieixo ao cubo da roda e à caixa de câmbio.

Ou seja, transferir a força do motor para as rodas, mesmo quando o carro está esterçado.

Saiba o que é o barulho metálico ao virar o volante
Saiba o que é o barulho metálico ao virar o volante - Foto: Reprodução | Magnific

Porque ela começa a estalar?

A junta homocinética é protegida por uma capa de borracha com graxa chamada de coifa e, se ela rasga ou racha com o tempo, a graxa começa a vazar enquanto as impurezas começam a entrar.

Sem essa lubrificação, as esferas metálicas dentro da peça começam a se triturar com o impacto, e isso gera o tal estalo.

Junta homocinética
Junta homocinética - Foto: Reprodução

Como identificar esse problema?

Além do sintoma clássico, que é o estalo repetido quando se vira o volante para manobrar, geralmente quando o carro está em baixas velocidades ou totalmente esterçado.

Ainda é possível notar esse problema sentindo uma leve vibração nas mãos enquanto segura o volante, um pouco mais intensa que a vibração normal do carro ligado.

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Volante estalando pode indicar problema crítico e pode causar acidente

Caso esteja identificando esses sintomas, o melhor a se fazer é levar o carro direto para o mecânico e prevenir que um problema maior aconteça, visto que, caso a junta homocinética rompa, o carro perde a tração na hora.

Ou seja, o carro vai seguir andando, mas a roda não vai se mover mais.

Existem outros problemas que causam esse barulho?

Mesmo que, na maioria das vezes, esse barulho metálico de “tec-tec” resulte em um problema de junta homocinética, existem algumas exceções que também indicam problemas, são eles:

  1. Coxim do amortecedor: aquela peça de borracha com rolamento que fica no topo do amortecedor, lá no cofre do motor. Quando o rolamento trava, a mola "estala" ao virar o volante com o carro parado.
  2. Pivô de suspensão ou buchas da balança: folgas nessas articulações também provocam estalos secos ao passar em buracos ou esterçar.
Mecânico investigando carro
Mecânico investigando carro - Foto: Reprodução | Magnific

Quanto custa o reparo para cada caso?

Mesmo com diversas teorias, a solução é a mesma: leve o carro para uma oficinade confiança e peça para que o mecânico dê um diagnóstico.

Isso se dá, pois danos em peças de suspensão ou direção devem ser reparados antes que se tornem uma dor de cabeça ainda maior. Veja a solução e o orçamento de cada concerto.

Problema de coifa rasgada, mesmo que não estale

Se você foi um motorista de sorte e percebeu o problema antes da junta homocinética começar a fazer barulho, vai precisar reparar somente a coifa rasgada.

Para consertar, o mecânico vai desmontar a ponta do eixo, lavar a peça velha para retirar toda a sujeira eventual que entrou, aplicar uma nova graxa e instalar uma coifa nova.

Para esse processo, o preço fica estimado de R$ 80 a R$ 200 (incluindo a peça nova mais o preço da mão de obra).

Mecânico mexendo no carro
Mecânico mexendo no carro - Foto: Reprodução | Magnific

Concerto da junta homocinética quando ela já começou a fazer barulho

Caso a junta homocinética já começasse a fazer barulho após o rompimento da coifa, o concerto seria mais complexo e, consequentemente, mais caro.

Nesse caso, o mecânico vai trocar todo o conjunto da junta homocinética, adquirindo um kit novo, que inclui a junta nova, coifa nova, abraçadeira e a graxa.

O valor desse concerto acaba variando dependendo de qual modelo é utilizado.

  • Carros populares (Gol, Uno, Corsa, Palio): R$ 200 a R$ 450 (já com a mão de obra inclusa).
  • Carros maiores, SUVs ou importados: R$ 450 a R$ 900+.
Mecânico arrumando a junta homocinética
Mecânico arrumando a junta homocinética - Foto: Reprodução

Se o problema for o coxim do amortecedor

Nesse caso, o mecânico vai substituir o jogo de coxins e batentes do amortecedor dianteiro.

O processo todo custa em média de R$ 250 a R$ 600, incluindo o preço do par dianteiro novo, mão de obra e o alinhamento de direção.

O quadro Mecânico Legal fica por aqui, e no próximo domingo, 1, traremos mais orientações de mecânica descomplicada para proteger a sua segurança e o seu bolso. Até lá!

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