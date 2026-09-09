Folga na direção da Fiat Strada: saiba como evitar um prejuízo maior

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A folga milimétrica no volante da Fiat Strada e a imprecisão na dianteira representam indicadores de desgaste mecânico em componentes do sistema de direção e da suspensão.

A manifestação inicial ocorre de forma sutil, com o movimento do volante sem resposta imediata nas rodas, necessidade de correções constantes em linha reta ou ruído característico ao passar por pisos irregulares.

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O funcionamento inadequado de terminais de direção, barras axiais, pivôs, buchas e bieletas altera a geometria dianteira do veículo. O diagnóstico preventivo evita a sobrecarga em peças adjacentes, o desgaste irregular dos pneus e custos elevados com manutenção corretiva.

Causas mecânicas da folga na dianteira

Conjunto de suspensão da Fiat Strada - Foto: Divulgação Fiat

O sistema de direção transmite o movimento do volante por meio de articulações específicas. A perda de eficiência nesses componentes resulta em espaço livre excessivo nas conexões.

Terminais de direção e barras axiais : o desenvolvimento de folga nessas peças consome parte do comando do motorista antes da mudança de direção das rodas. Os sintomas aparecem em estradas irregulares, curvas em baixa velocidade e manobras.

: o desenvolvimento de folga nessas peças consome parte do comando do motorista antes da mudança de direção das rodas. Os sintomas aparecem em estradas irregulares, curvas em baixa velocidade e manobras. Pivôs e buchas : os pivôs conectam as rodas aos braços oscilantes, enquanto as buchas filtram vibrações. O ressecamento, a deformação ou o desgaste provocam variação na geometria dianteira e geram instabilidade.

: os pivôs conectam as rodas aos braços oscilantes, enquanto as buchas filtram vibrações. O ressecamento, a deformação ou o desgaste provocam variação na geometria dianteira e geram instabilidade. Bieletas e barra estabilizadora : falhas nas fixações produzem impactos audíveis ao passar por lombadas, valetas ou pisos irregulares com apenas uma das rodas.

: falhas nas fixações produzem impactos audíveis ao passar por lombadas, valetas ou pisos irregulares com apenas uma das rodas. Coifas danificadas : o rompimento das proteções permite a entrada de água e partículas abrasivas, o que reduz a vida útil das articulações mesmo antes do surgimento de ruídos.

Sintomas identificados durante a condução

A evolução do desgaste gera alterações perceptíveis no comportamento dinâmico da picape:

Movimento livre do volante de alguns milímetros sem resposta mecânica imediata.

Volante desalinhado ou tendência de desvio da trajetória.

Estalos durante manobras com alteração rápida no sentido do volante.

Desgaste concentrado nas bordas ou escamação da banda de rodagem dos pneus dianteiros.

A sobreposição de sintomas impede a identificação isolada da falha. Pressão incorreta nos pneus, rodas desbalanceadas e alinhamento fora de especificação produzem manifestações semelhantes.

Impactos da manutenção tardia

A ausência de intervenção precoce altera a circulação de cargas na dianteira. O impacto absorvido normalmente por molas, amortecedores e buchas passa a gerar esforço extra nas articulações vizinhas.

As consequências financeiras envolvem a troca prematura de pneus e a necessidade de substituição simultânea de múltiplos componentes da suspensão e da direção.

Condições severas de uso — como tráfego frequente em estradas de terra, buracos e transporte de carga pesada — aumentam a incidência do problema.

Procedimento técnico de inspeção

A verificação correta exige o uso de elevador automotivo ou cavaletes para liberar a suspensão e testar as articulações individualmente sob carga. O procedimento compreende: