Fiat estuda trazer versão mais potente do Pulse para o Brasil

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A Fiat anunciou que estuda trazer uma nova versão do Pulse para o Brasil. A variante em questão é a “Scorpionissima”, que é integrante da divisão esportiva da montadora italiana, a Abarth.

O novo veículo foi apresentado durante o Festival de Interlagos de 2026, que aconteceu em São Paulo entre os dias 27 a 30 de agosto, e apresentou diversos carros de várias marcas que devem chegar ao Brasil nos próximos anos.

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Sobre o Pulse Abarth Scorpionissima

O veículo apresentado no festival será, de acordo com a Fiat, “um conceito desenvolvido como estudo de mercado e design”. Ou seja, ele foi criado para avaliar a receptividade do público a novas propostas visuais, aponta a montadora.

O modelo em questão alinha as propostas das versões Scorpionissimas da Itália com a nova linguagem visual da Abarth na Europa.

Pulse Abarth Scorpionissima - Foto: Divulgação | Fiat

Com isso, o conceito brasileiro propõe uma versão ainda mais exclusiva do já conhecido Pulse Abarth, com elementos que combinam a esportividade, sofisticação e provocação.

Comparação com os outros modelos.

Quando comparada com o já existente Pulse Abarth, a nova versão não apresenta inovações mecânicas, utilizando o mesmo motor 1.3 Turbo T270 de quatro cilindros que entrega até 185 cv de potência e chega de 0 a 100 km/h em apenas 7,6 segundos.

Pulse Abarth Scorpionissima - Foto: Divulgação | Fiat

Porém, quando comparado ao modelo tradicional do Pulse, a diferença é considerável, visto que essa unidade utiliza um motor 1.0 Turbo GSE de três cilindros que pode entregar até 130 cv de potência.

Autonomia

No quesito autonomia, o Pulse Abarth deixa a desejar, visto que, de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro, o modelo apresenta um consumo um pouco alto:

Etanol : 7,2 km/l na cidade e 8,8 km/l na estrada;

: 7,2 km/l na cidade e 8,8 km/l na estrada; Gasolina : 10,5 km/l na cidade e 12,2 km/l na estrada.

Principais novidades do Pulse Abarth Scorpionissima

Entre os destaques do conceito estão o exclusivo capô esportivo em preto brilhante, detalhes externos e internos em acid-green, um verde vibrante característico da divisão.

Além disso, o modelo ainda promete acabamentos premium inspirados no universo dos veículos de alta performance e a nova grafia Abarth.

Pulse Abarth Scorpionissima - Foto: Divulgação | Fiat

Já no interior, o modelo recebe revestimentos em camurça e assinatura Scorpionissima nos bancos.

Pulse Abarth Scorpionissima - Foto: Divulgação | Fiat

Como elemento exclusivo da série, o painel digital conta com uma animação especial de boas-vindas, que exibe o movimento do escorpião e a projeção do nome da versão ao ligar o veículo.

“O Pulse Abarth Scorpionissima representa uma oportunidade de explorar novas possibilidades para a marca no Brasil, mantendo a conexão com o legado de Carlo Abarth e, ao mesmo tempo, aproximando a linguagem visual da Abarth brasileira das inspirações europeias que fazem parte da nossa identidade”, aponta Frederico Battaglia, head das marcas Fiat e Abarth para a América do Sul.