Luzes ligadas no painel do carro? Não se apavore e entenda os sinais

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Quando estamos dirigindo, o carro tem diversas formas de sinalizar que algo está errado em seu interior, partindo de barulhos diferentes, podendo chegar até a um sinal luminoso que acende no painel, que, se ignorado, pode gerar prejuízos não somente no carro, mas também no bolso do motorista.

Porém, quando uma luz com um símbolo que não sabemos o significado acende no painel do carro, é comum que motoristas inexperientes ou desinformados entrem em pânico e se desesperem.

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Pensando nisso, no episódio deste domingo, 30, do quadro Mecânico Legal, vamos mostrar o que as principais luzes de alerta que acendem no painel significam e como resolver os problemas.

Quais os significados das luzes do painel?

Inicialmente, é válido explicar que cada luz possui uma cor que varia de acordo com a função, que estabelece um nível de prioridade dentro do código de sinalização, que é praticamente universal.

Esse índice é bem semelhante aos demais ícones de sinalização no trânsito, com o crescimento das cores: azul, laranja e até mesmo branca, dependendo do modelo do veículo.

Painel do carro - Foto: Divulgação

Veja o que cada cor de luz indica

Luz vermelha

Essas são as que mais assustam os motoristas, e com razão, visto que elas indicam que algo exige uma atenção maior e pode não estar funcionando da forma que deveria, geralmente se relacionando com emergências.

Para isso, é essencial que o motorista saiba como diferenciar o que cada símbolo representa e como resolver os problemas antes de danos maiores.

Veja as principais luzes vermelhas

Luz de bateria

O símbolo de bateria indica falhas no sistema elétrico do veículo, que podem envolver o alternador, a fiação ou os sensores, e não apenas a bateria em si.

Caso a luz acenda, não desligue o motor imediatamente (pois o carro pode não dar partida novamente) e desative componentes que consomem muita energia, como o ar-condicionado e o rádio.

O veículo deve ser levado o quanto antes a uma oficina especializada em autoelétrica para diagnóstico e reparo do problema.

Preço do reparo

Diagnóstico/teste do sistema elétrico: R$ 50 a R$ 100.

R$ 50 a R$ 100. Troca de bateria (se necessário): R$ 350 a R$ 800 (conforme a amperagem e tecnologia EFB/AGM).

R$ 350 a R$ 800 (conforme a amperagem e tecnologia EFB/AGM). Reparo do alternador: R$ 250 a R$ 600.

Luz de bateria - Foto: Divulgação

Luz de temperatura do motor

Motorista, se existe uma luz que não pode ser ignorada, é a luz de temperatura (que lembra uma boia na água). É um aviso crítico de superaquecimento, que pode levar o motor a fundir se o veículo não for parado.

Para resolver o problema, é obrigatório encontrar um local seguro e parar o carro imediatamente. Jamais continue dirigindo com esse alerta aceso.

Após parar, aguarde o motor esfriar completamente antes de qualquer verificação.

Para resolver isso, não existe outra opção além de encontrar um local seguro e parar o carro imediatamente. Depois disso, é necessário esperar o motor esfriar novamente e levá-lo a um mecânico para que uma revisão no motor seja feita, buscando:

Checar vazamentos;

problemas na ventoinha;

Funcionamento da bomba d'água;

Falhas na válvula termostática.

Preço do conserto

Diagnóstico / Teste de arrefecimento: R$ 100 a R$ 200.

R$ 100 a R$ 200. Troca de fluido de arrefecimento: R$ 150 a R$ 300.

R$ 150 a R$ 300. Troca da válvula termostática / bomba d'água: R$ 300 a R$ 800.

Luz de temperatura do motor - Foto: Divulgação

Luz de óleo

Outra luz que, quando acende, apresenta um cenário de urgência é a luz de óleo, que parece um pequeno regador, já que ela denuncia falhas no sistema de lubrificação do motor.

Essa luz é tão crítica que, caso o motor trabalhe sem a lubrificação necessária, ele pode fundir e quebrar.

Para solucionar o problema que esse sinal denuncia, é necessário parar o carro imediatamente em um local plano, esperar o motor esfriar e medir o nível de óleo.

Se estiver baixo, basta completar com o óleo especificado no manual do carro; porém, caso o nível esteja normal, o ideal é guinchar o carro até a oficina para medir a pressão da bomba de óleo.

Preço de conserto

Troca de óleo e filtro: R$ 200 a R$ 500 (depende da viscosidade e litragem do óleo).

R$ 200 a R$ 500 (depende da viscosidade e litragem do óleo). Medição de pressão de óleo: R$ 80 a R$ 150.

R$ 80 a R$ 150. Troca da bomba de óleo: R$ 400 a R$ 900 (mão de obra mais complexa).

Luz de óleo - Foto: Divulgação

Luz de airbag

A luz de airbag, indicada por um bonequinho com um balão, indica o funcionamento ou não do dispositivo de segurança.

Caso a luz esteja acesa e o veículo sofra uma colisão, o airbag pode apresentar falhas ou até então não operar.

Ou seja, para segurança do motorista ou dos passageiros, é mais que necessário que uma oficina especializada seja acionada para que o problema seja resolvido o mais rápido possível.

Luz de airbag - Foto: Divulgação

Luzes amarelas no painel

Fazendo analogia aos semáforos de trânsito, as luzes amarelas representam um sinal de atenção, buscando alertar o motorista para possíveis danos futuros no veículo.

Veja a seguir algumas luzes amarelas e o que elas significam.

Luz de injeção eletrônica

Identificada com um símbolo de um motor de carro, ela naturalmente acende ao dar a partida em um carro e deve se apagar imediatamente após a ação.

Caso ela siga acesa com uma frequência anormal, pode significar problemas em algumas partes do motor, que podem causar um aumento no consumo do combustível ou então falhas na próxima ignição.

Para resolver tal problema, a melhor solução é levar o carro a uma oficina para passar um scanner automotivo.

Preço do concerto

Passar scanner automotivo (passagem de código): R$ 80 a R$ 200.

R$ 80 a R$ 200. Limpeza de bicos injetores / TBI: R$ 200 a R$ 450.

R$ 200 a R$ 450. Troca de velas e cabos de ignição: R$ 200 a R$ 500.

Luz de injeção eletrônica - Foto: Divulgação

Luz de pré-aquecimento de velas

Partes essenciais para o funcionamento do motor, as velas falam diretamente com o motorista por meio de um símbolo de molas no painel.

Ela pode mostrar ao motorista que o combustível está muito quente para partidas em carros flex. Além disso, ela também alerta para questões que demandam mais atenção, como:

Desgaste de velas;

Corrosão de eletrodos;

Problemas no isolador.

Luz de pré-aquecimento de velas - Foto: Divulgação

Luz de pressão baixa nos pneus

Alguns carros mais modernos contam com a tecnologia que monitora a pressão dos pneus (TPMS), que alerta o motorista qual é a hora certa para enchê-los.

Normalmente ela aparece com um símbolo de ferradura com um ponto de exclamação no meio.

Preço para conserto.

Calibragem e reset do sistema : R$ 0 a R$ 50 (muitas vezes feito de graça no posto/borracharia).

: R$ 0 a R$ 50 (muitas vezes feito de graça no posto/borracharia). Reparo de pneu furado: R$ 30 a R$ 60.

R$ 30 a R$ 60. Troca do sensor TPMS da roda : R$ 150 a R$ 350.

Luz de pressão baixa nos pneus - Foto: Divulgação

Luz de freio ABS

Normalmente aparecendo como um círculo com a escrita “ABS” no meio, ela indica ao motorista que algo está errado no sistema de freios do carro.

Vale ressaltar que isso não diz que o veículo perdeu os freios, mas sim que a frenagem será mais devagar que o normal, por isso, o motorista deve prestar o dobro de atenção quando for dirigir.

O melhor a se fazer nesses casos é levar o carro ao mecânico para checar os sensores de velocidade das rodas, o chicote elétrico do ABS ou o módulo do sistema.

Preço para o conserto.

Diagnóstico com scanner específico de ABS : R$ 100 a R$ 250.

: R$ 100 a R$ 250. Troca de sensor de velocidade da roda : R$ 150 a R$ 400 por roda.

Luz de freio ABS - Foto: Divulgação

Luz de direção elétrica

A luz que indica um pequeno volante ou até mesmo as letras “EPS” fala ao motorista que algo não está certo no sistema de direção elétrica do veículo.

É válido dizer que é normal que essa luz se acenda assim que o carro liga e se apague logo em seguida. O problema acontece quando ela não se apaga.

Nesse caso, é necessário buscar ajuda especializada, já que a direção do veículo ficará prejudicada.

Como resolver:

Diagnóstico do sistema elétrico: R$ 100 a R$ 250.

R$ 100 a R$ 250. Reparo na coluna/caixa de direção elétrica: R$ 800 a R$ 2.500.

Luz de direção elétrica - Foto: Divulgação

Luz de transmissão automática

Em carros que possuem um câmbio automático, um aviso que pode assustar bastante é a luz da transmissão automática, que normalmente aparece como uma engrenagem com um ponto de exclamação dentro.

Ela denuncia um defeito ou um baixo nível do óleo na transmissão.

É de suma importância que o carro não rode com esse aviso ligado, já que o dano pode se tornar irreversível, tanto no carro quanto no bolso.

O ideal a se fazer é levar o carro a uma oficina para um diagnóstico concreto.

Preço das soluções

Passagem de scanner automotivo (diagnóstico da transmissão): R$ 100 a R$ 250;

R$ 100 a R$ 250; Troca de fluido e filtro do câmbio automático: R$ 800 a R$ 2.200 (depende da quantidade de litros, do tipo do óleo especificado no manual e da mão de obra para troca por máquina de diálise);

R$ 800 a R$ 2.200 (depende da quantidade de litros, do tipo do óleo especificado no manual e da mão de obra para troca por máquina de diálise); Troca de corpo de válvulas ou solenoides : R$ 1.500 a R$ 4.000;

: R$ 1.500 a R$ 4.000; Revisão / Reconstrução Completa da Transmissão (caso haja dano interno) : R$ 6.000 a R$ 15.000+ (dependendo do modelo do carro e do nível de desgaste das engrenagens e discos).

Luz de transmissão automática - Foto: Divulgação

Luzes verdes ou azuis.

Essas luzes não são alertas de problema, mas sim de que algum componente do carro está sendo utilizado, como os faróis, por exemplo.

Todas as luzes do painel piscando

Para alguns indicadores, como as setas, é normal que ela fique piscando, porém, quando todas as luzes do painel estão assim, o assunto fica um pouco mais sério.

Isso se dá porque o comportamento não é normal e pode indicar desde uma falha no sistema elétrico ou até mesmo problemas mais graves.

Por isso, é muito importante procurar ajuda especializada o quanto antes, uma vez que ignorar o problema pode comprometer de vez o funcionamento do carro e encarecer a solução.

Todas as luzes do painel acesas - Foto: Divulgação

Posso tomar multas pelas luzes no painel?

A resposta é sim, visto que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) dispõe de várias penalidades ligadas às luzes no painel, veja:

Pane Seca: Ignorar a luz de reserva e parar na via é infração média, com multa de R$ 130,16 e 4 pontos.

Ignorar a luz de reserva e parar na via é infração média, com multa de R$ 130,16 e 4 pontos. Cinto de Segurança: Desprezar o alerta de uso do dispositivo é infração grave, resultando em R$ 195,23 e 5 pontos.

Desprezar o alerta de uso do dispositivo é infração grave, resultando em R$ 195,23 e 5 pontos. Itens Obrigatórios (Airbag e ABS): Circular com esses sistemas inoperantes (veículos pós-2014) é infração grave, com multa de R$ 195,23 e 5 pontos.

Circular com esses sistemas inoperantes (veículos pós-2014) é infração grave, com multa de R$ 195,23 e 5 pontos. Mau Estado de Conservação: Ignorar avisos mecânicos que comprometam a segurança é infração grave, punível com R$ 195,23 e 5 pontos.

Ignorar avisos mecânicos que comprometam a segurança é infração grave, punível com R$ 195,23 e 5 pontos. Sistema de Iluminação: Conduzir com lâmpadas queimadas ou falhas de sinalização é infração média, gerando multa de R$ 130,16 e 4 pontos.

O quadro Mecânico Legal fica por aqui, e no próximo domingo, 6, traremos mais orientações de mecânica descomplicada para proteger a sua segurança e o seu bolso. Até lá!