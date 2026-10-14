Futuro da educação em debate na Ufba

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A Universidade Federal da Bahia realiza amanhã, dia 15, das 14h às 16h, no Salão Nobre da Reitoria, o debate “O Futuro da Educação Superior no Brasil”, com o objetivo de fortalecer a comunidade acadêmica.

A palestra será ministrada por Marcus Vinícius David, secretário de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC), responsável pela política de universidades federais, expansão e financiamento.

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A mediação ficará a cargo do reitor João Carlos Salles, filósofo e atualmente em seu terceiro mandato, tendo vencido, com a chapa “Somos Ufba”, a primeira eleição direta em 80 anos da instituição.

O evento discute os desafios do ensino superior público diante da necessidade de inclusão e inovação tecnológica, tudo isso dentro do inseparável contexto de eleições para Presidência da República no próximo dia 25.

A iniciativa integra a agenda da Reitoria para fortalecer o diálogo entre MEC e universidades a fim de pensar o papel da universidade no desenvolvimento nacional e regional.

A entrada é aberta à comunidade acadêmica e o Salão Nobre deve receber lotação máxima, pois na democracia, a Ufba defende o financiamento público e reafirma seu compromisso com o país e com o povo baiano.

O debate tem como pressuposto a defesa da democracia como condição para a vida universitária, devido à necessidade de liberdade de pensamento, autonomia e pluralidade, para fazer ciência, ensino crítico e extensão.

A universidade pública só cumpre sua missão social quando garante debate aberto, respeito à diversidade e participação da comunidade nas decisões.

ABRE ASPAS

“A maioria dos trabalhadores brasileiros quer [fim da escala 6x1]”

Flávio Bolsonaro,senador, após recuar sobre o tema

“Depois de todas as manifestações na rua deste Brasil, o PL resolveu votar a favor do fim da escala 6x1”.

Lula, presidente, sobre atos de rua por direitos

Casa da Música no Abaeté

Neste sábado, a Casa da Música, nas margens da Lagoa do Abaeté, recebe o Movimento Rua Viva das 15h às 21h. Com entrada totalmente gratuita, o evento reúne sustentabilidade, economia criativa e forte expressão da cultura local por meio da Feira Maré Sustentável, oficinas de arte e sustentabilidade, além de uma tradicional roda de capoeira com os grupos Gangara e Naiecô. A programação artística conta ainda com apresentações musicais das bandas Fayamará e Pinaúna Power, culminando no encerramento festivo com Pedrão Abib e o Samba da Democracia, em uma celebração que valoriza a identidade, território e comunidade.

POUCAS & BOAS

O Projeto de Extensão Pensamento Crítico da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) realiza hoje o Cine Crítico, com a exibição do filme Ainda Estou Aqui (2024), dirigido por Walter Salles. A proposta da atividade é fomentar um diálogo entre a obra cinematográfica e o pensamento de Michel Foucault, oportunizando reflexões sobre a liberdade e as formas de organização da vida em sociedade. Com início às 14h30, o encontro será no auditório 2 do Pavilhão Universitário. Com entrada gratuita, renderá certificado para os acadêmicos.

Em Luís Eduardo Magalhães ainda repercute a entrega dos cheques de R$ 50 mil para onze instituições beneficentes, selecionadas através do Edital de Fomento nº 001/2026. Os incentivos financeiros para o desenvolvimento de projetos e a continuidade das atividades realizadas pelas entidades, tem à frente a Secretaria Municipal da Cidadania e o Conselho Municipal dos Direitos da Crianças e Adolescentes. A Associação de Amigos do Autistas (AMA LEM) e o Centro Espírita Lar de Amor Anjo Gabriel estão entre as entidades contempladas.