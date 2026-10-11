TEMPO PRESENTE
Filhas de Gandhy já em ritmo de Carnaval
Afoxé Filhas de Gandhy revela a canção "Canto de Ajé" como tema do Carnaval
O Afoxé Filhas de Gandhy apresenta “Canto de Ajé”, canção escolhida como tema do Carnaval 2027, anunciando o enredo “Ajé Olokun: A Realeza do Ouro Abissal” a fim de mergulhar, sem destino certo, nas histórias e riquezas guardadas pelas águas profundas.
Com letra e composição de Silvana Magda Lynch, “Canto de Ajé” reverencia Ajé como senhora dos mares e guardiã de riquezas. Búzios, pérolas, corais, sal e ouro negro formam imagens que exaltam oceano, memória e ancestralidade.
– A letra nasceu do desejo de celebrar Ajé e a força das águas. Cada imagem evoca riqueza do oceano e ancestralidade viva em nós – afirma a compositora em esforço de síntese.
Na voz de Márcia Short, a canção ganha intensidade e presença. No refrão, divas somam vozes à percussão, transformando a saudação em uma celebração coletiva de muita intensidade.
Márcia destaca a alegria de integrar o projeto e a aproximação com uma história que emana tamanha força e beleza. Arranjos de Adail Scarpelini unem pulsação do ijexá a sonoridades contemporâneas.
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Banda de primeira – Ele também toca violão, guitarra e baixo. A percussão fica com Rosemeire Silva Santos, a Ratinha, e integrantes da Banda Afoxé Filhas de Gandhy. Paulo Batera assume bateria e Alegria teclados.
A faixa foi editada, gravada, mixada e masterizada por Nau Scaldaferri no Estúdio CDA. “Canto de Ajé” chega às plataformas digitais abrindo a jornada das Filhas de Gandhy rumo ao Carnaval 2027, celebrando a força das águas e a ancestralidade.
Quero que [Flávio Bolsonaro] diga ao povo de onde vai tirar 250 bilhões (...). Vai ser das aposentadorias do Bolsa Família? Do não aumento do salário mínimo? Isso nós não vamos permitir Lula - presidente da República
Músicos sem pagamento
Músicos e produtores de Salvador, liderados por DJ Branco, denunciam atraso no repasse do Edital nº 01/2024, o Prêmio Cidade da Música, da Secretaria Municipal de Cultura.
Vencedores do edital publicado no Diário Oficial em maio de 2025 relatam que mais de cem artistas e vinte produtoras cumpriram todas as exigências burocráticas e documentais, mas o processo permanece travado na fase de pagamento sem justificativas oficiais.
O grupo cobra da prefeitura um posicionamento urgente e a regularização imediata da verba prometida.
POUCAS & BOAS
- Em Mucugê termina, hoje, o 8º Festival de Forró da Chapada, que desde a última quinta-feira reúne grandes nomes do forró, como os Três Nordestinos (Flávio José, Santanna O Cantador e Targino Gondim), o Trio Forrozão e o Quinteto Sanfônico do Brasil, dentre outros. Organizado pela Secretaria local de Cultura e Turismo, o evento atrai grande número de turistas que aproveitam também o feriadão da padroeira do Brasil, festejada, por fieis de diversos credos, amanhã. O palco está localizado no Centro Histórico da cidade centenária.
- A XI Feira Territorial da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Fetates) vai movimentar, amanhã, a Praça Goes Calmon, no Centro Histórico de Mutuípe. Com início às 9h, o evento representa um espaço de valorização dos agricultores familiares, produtores rurais, artesãos e empreendedores ligados à economia solidária, incentivando a comercialização de produtos regionais e fortalecendo os vínculos entre o campo e a cidade. Este ano, a feira está integrada às comemorações do centenário da cidade.
- A Final Four do Campeonato Baiano Adulto Masculino de Handebol 2026, reúne os quatro times finalistas da fase decisiva em Luís Eduardo Magalhães. A programação teve início, ontem, e termina no Ginásio de Esportes José Queiroz Barreto Neto, a partir das 19h, hoje. O time de handebol masculino da cidade é o atual campeão baiano e tem a missão defender o título, conquistado em 2025, diante da própria torcida em busca do bicampeonato baiano.