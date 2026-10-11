Filhas de Gandhy já em ritmo de Carnaval

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Da Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes

Por Da Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes

Por Da Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes

O Afoxé Filhas de Gandhy apresenta “Canto de Ajé”, canção escolhida como tema do Carnaval 2027, anunciando o enredo “Ajé Olokun: A Realeza do Ouro Abissal” a fim de mergulhar, sem destino certo, nas histórias e riquezas guardadas pelas águas profundas.

Com letra e composição de Silvana Magda Lynch, “Canto de Ajé” reverencia Ajé como senhora dos mares e guardiã de riquezas. Búzios, pérolas, corais, sal e ouro negro formam imagens que exaltam oceano, memória e ancestralidade.

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– A letra nasceu do desejo de celebrar Ajé e a força das águas. Cada imagem evoca riqueza do oceano e ancestralidade viva em nós – afirma a compositora em esforço de síntese.

Na voz de Márcia Short, a canção ganha intensidade e presença. No refrão, divas somam vozes à percussão, transformando a saudação em uma celebração coletiva de muita intensidade.

Márcia destaca a alegria de integrar o projeto e a aproximação com uma história que emana tamanha força e beleza. Arranjos de Adail Scarpelini unem pulsação do ijexá a sonoridades contemporâneas.

Banda de primeira – Ele também toca violão, guitarra e baixo. A percussão fica com Rosemeire Silva Santos, a Ratinha, e integrantes da Banda Afoxé Filhas de Gandhy. Paulo Batera assume bateria e Alegria teclados.

A faixa foi editada, gravada, mixada e masterizada por Nau Scaldaferri no Estúdio CDA. “Canto de Ajé” chega às plataformas digitais abrindo a jornada das Filhas de Gandhy rumo ao Carnaval 2027, celebrando a força das águas e a ancestralidade.

Quero que [Flávio Bolsonaro] diga ao povo de onde vai tirar 250 bilhões (...). Vai ser das aposentadorias do Bolsa Família? Do não aumento do salário mínimo? Isso nós não vamos permitir Lula - presidente da República

Músicos sem pagamento

Músicos e produtores de Salvador, liderados por DJ Branco, denunciam atraso no repasse do Edital nº 01/2024, o Prêmio Cidade da Música, da Secretaria Municipal de Cultura.

Vencedores do edital publicado no Diário Oficial em maio de 2025 relatam que mais de cem artistas e vinte produtoras cumpriram todas as exigências burocráticas e documentais, mas o processo permanece travado na fase de pagamento sem justificativas oficiais.

O grupo cobra da prefeitura um posicionamento urgente e a regularização imediata da verba prometida.

POUCAS & BOAS