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Bahia atrai R$ 1 bilhão em investimentos
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A Bahia atraiu R$ 1,09 bilhão em investimentos no terceiro trimestre de 2026, conforme divulgado no balanço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), referindo-se a 32 protocolos firmados.
Os acordos foram assinados entre julho e setembro, por meio da SDE, com a projeção de empreendimentos capazes de gerar 1.568 empregos diretos e 4.835 indiretos.
Do total de empreendimentos, 12 estão localizados na Região Metropolitana de Salvador, enquanto outros 20, representando 62,5% do total a ser investido, encontram-se em municípios do interior do estado.
Sobre a distribuição territorial, a estratégia de interiorização do desenvolvimento produtivo baiano vem sendo bem sucedida, destacando o objetivo de reduzir a desigualdade.
– O volume, e principalmente a distribuição, evidenciam o alcance territorial dos investimentos incentivados e sua contribuição para a interiorização do desenvolvimento econômico – afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, João Carlos Oliveira.
O resultado mostra a amplitude territorial dos investimentos incentivados pelo Governo da Bahia, viabilizando a oferta de um total de 6 mil postos de trabalho diretos e indiretos.
As iniciativas envolvem implantação e expansão de unidades industriais e de serviços. O volume expressivo demonstra a confiança do setor privado no ambiente de negócios local.
Dados indicam equilíbrio entre capital e interior na atração de projetos, Sinalizando o acerto da Política de incentivos como instrumento para ampliar emprego e renda. Balanço trimestral consolida Bahia como destino atrativo para novos empreendimentos apontando a continuidade da expansão com geração de oportunidades no Estado.
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Diálogo inter-religioso
Integrando o Ano Jubilar da Arquidiocese, a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, sediará em 17 de outubro, das 8h às 12h30, o Seminário Arquidiocesano sobre Ecumenismo e Diálogo Inter-religioso.
Sob o tema “De todos os santos, encantos e axé”, o evento debaterá práticas ecumênicas e inter-religiosas para combater a intolerância religiosa.
A programação contará com a conferência principal da doutora Camila Chagas e mesa-redonda sobre fé, cultura afro-brasileira e direitos humanos, reunindo especialistas e autoridades para promover a paz.
POUCAS & BOAS
- O espetáculo ‘Da Missa ao Corpo’ movimenta hoje o Teatro Cidade do Saber (TCS), em Camaçari, reunindo dança, emoções e memórias. No palco, Matias Santiago em solo dirigido por Daniela Guimarães. A classificação indicativa é livre, em peça que tem como temática as memórias coreográficas, afetivas e situacionais vividas pela dançarino durante os sete anos (1995-2001) em que fez parte do Grupo Corpo, de Belo Horizonte (MG). A programação conta com a oficina “Metodologia do Acontecimento: Práticas de Improvisação Cênica em Dança”.
- Ponto de Cultura e espaço de criação artística, o Brilho do Rio Multicultura está completando um ano, em Barreiras, com programação especial, organizada pelo multiartista Maurício Faísca. Neste contexto, acontece, hoje, o evento ‘Nostalgia MV + Rock’n Black’, com animação da Banda 100 Nome e do anfitrião, convidando as pessoas a cantar e dançar, a partir das 20h. O espaço conta com galeria de artes, dentre outras salas dedicadas à dança e ao teatro.
- Com quatro praias certificadas pelo selo internacional do Programa Bandeira Azul para a temporada 2026/2027, o município de Camaçari se destaca entre os 75 destinos de sete estados avaliados pelo Júri Internacional do Programa Bandeira Azul. Na edição 2025/2026 o município teve as praias do Paraíso, em Guarajuba e da Espera, em Itacimirim, premiadas com o selo. Além delas, este ano Camaçari conquistou ainda a certificação para as praias de Genipabu e Caribinho, as duas em Guarajuba.