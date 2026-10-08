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SDE lança Index 2027 com a Fieb e o Sebrae

Confira a coluna Tempo Presente desta quinta-feira, 8

*Da redação com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Por *Da redação com Paulo Leandro e Miriam Hermes
| Atualizada em
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) promoveu o lançamento da Index Bahia 2027
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) promoveu o lançamento da Index Bahia 2027 - Foto: Eduardo Andrade/SDE

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) promoveu o lançamento da Index Bahia 2027 na sede da Fieb com a presença de empresários de diversos segmentos visando construir o maior encontro da indústria nordestina em junho de 2027 no Centro de Convenções da Boca do Rio.

A feira, realizada pela Fieb, em parceria com o Sebrae Bahia, aproxima empresas de menor porte de grandes grupos de mineração, energia, agronegócio, moda, construção, tecnologia e serviços.

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A SDE participa desde a primeira edição, reforçando o vínculo com o setor produtivo, por meio da criação de ambiente para diálogo, conexão internacional e geração de negócios e de parcerias duradouras.

A proposta amplia visibilidade para os produtos locais e abre porta para investimento e inovação, com área maior para exposição, devido à expansão de espaço e de estrutura visando servir ao visitante.

"É mais uma oportunidade de aproximação com os industriais baianos e escuta de demanda direta”, afirma o superintendente Luciano Giudice.

A Index 2027 vai registrar aumento no número de expositores e expectativa superior de volume de negócios gerados.

"A parceria com a SDE será decisiva para o êxito coletivo”, afirma o presidente da Fieb, Carlos Henrique Passos, destacando a importância de valorizar a relação cotidiana de cooperação institucional.

A feira consolida Salvador como polo de encontro industrial e vitrine para atualizar o potencial baiano, fortalecendo a cadeia produtiva.

A programação prevê rodadas de negócios, palestras técnicas e encontros com investidores, gerando emprego, renda e visibilidade para marcas baianas em cenários nacional e global.

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“Encontrando Darwin”

O explorador e jornalista Marcio Pimenta lança hoje, às 18h30, na Livraria Terra Libris (Cine Glauber Rocha), o livro "Encontrando Darwin" (Editora Solisluna).

A obra é fruto de uma expedição solo de 11 mil quilômetros pela Patagônia, financiada pela National Geographic Society, que refaz os passos do jovem naturalista britânico a bordo do Beagle.

O evento gratuito revelará uma figura curiosa e em formação antes da fama mundial, contando ainda com sessão de autógrafos, um bate-papo mediado pelo professor Charbel El-Hani (UFBA) e abertura para a participação do público presente.

POUCAS & BOAS

  • ‘Elas da Caatinga – Encontro de Mulheres do Campo’ é o evento que reúne hoje produtoras rurais do território Piemonte da Diamantina na cidade de Miguel Calmon. Com início às 8h, terá como palestrante a vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), Carminha Missio, que var falar sobre sua trajetória com a proposta de incentivar outras mulheres aos cargos de liderança da classe. Além da palestra, o momento terá uma roda de conversa, homenagens e almoço.

  • De olho na safra 2026/27 acontece hoje o encontro ‘Soja em Foco: estratégias de manejo para ano de El Niño’, no Sindicato dos Produtores Rurais de Luís Eduardo Magalhães (SPRLEM). Com início às 19h, o evento tem a proposta de preparar proprietários e colaboradores para o período, considerando o fenômeno que já se manifesta com previsão de instabilidade climática e incertezas para os sojicultores. Realizado pelo SPRLEM, em parceria com o FAEB Jovem, reunirá especialistas em solos, fitopatologia, climatologia e gestão agrícola.

  • O lançamento do livro ‘Alinhavar, Cerzir, Coser, Bordar: uma vida tecida entre faltas e desejos’ movimenta hoje o Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca) da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). A obra traz memórias de Girlene Portela, revelando sua trajetória entre a infância sertaneja, a formação e a psicanálise, tem prefácio do escritor Marco Aurélio Mello e é publicada pela Editora Ipê das Letras. Com início às 18h, o evento tem entrada gratuita.
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coluna, Tempo Presente Desenvolvimento Econômico Eventos Culturais na Bahia Feira Industrial Index Bahia 2027 Inovação e Investimento Mineração e Agronegócio

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