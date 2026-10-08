SDE lança Index 2027 com a Fieb e o Sebrae

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*Da redação com Paulo Leandro e Miriam Hermes

Por *Da redação com Paulo Leandro e Miriam Hermes

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A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) promoveu o lançamento da Index Bahia 2027 na sede da Fieb com a presença de empresários de diversos segmentos visando construir o maior encontro da indústria nordestina em junho de 2027 no Centro de Convenções da Boca do Rio.

A feira, realizada pela Fieb, em parceria com o Sebrae Bahia, aproxima empresas de menor porte de grandes grupos de mineração, energia, agronegócio, moda, construção, tecnologia e serviços.

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A SDE participa desde a primeira edição, reforçando o vínculo com o setor produtivo, por meio da criação de ambiente para diálogo, conexão internacional e geração de negócios e de parcerias duradouras.

A proposta amplia visibilidade para os produtos locais e abre porta para investimento e inovação, com área maior para exposição, devido à expansão de espaço e de estrutura visando servir ao visitante.

"É mais uma oportunidade de aproximação com os industriais baianos e escuta de demanda direta”, afirma o superintendente Luciano Giudice.

A Index 2027 vai registrar aumento no número de expositores e expectativa superior de volume de negócios gerados.

"A parceria com a SDE será decisiva para o êxito coletivo”, afirma o presidente da Fieb, Carlos Henrique Passos, destacando a importância de valorizar a relação cotidiana de cooperação institucional.

A feira consolida Salvador como polo de encontro industrial e vitrine para atualizar o potencial baiano, fortalecendo a cadeia produtiva.

A programação prevê rodadas de negócios, palestras técnicas e encontros com investidores, gerando emprego, renda e visibilidade para marcas baianas em cenários nacional e global.

“Encontrando Darwin”

O explorador e jornalista Marcio Pimenta lança hoje, às 18h30, na Livraria Terra Libris (Cine Glauber Rocha), o livro "Encontrando Darwin" (Editora Solisluna).

A obra é fruto de uma expedição solo de 11 mil quilômetros pela Patagônia, financiada pela National Geographic Society, que refaz os passos do jovem naturalista britânico a bordo do Beagle.

O evento gratuito revelará uma figura curiosa e em formação antes da fama mundial, contando ainda com sessão de autógrafos, um bate-papo mediado pelo professor Charbel El-Hani (UFBA) e abertura para a participação do público presente.

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