Candomblé promove ato na Pedra de Xangô

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Representantes das religiões de matriz africana promovem, amanhã, 9h, encontro na Pedra de Xangô, reunindo lideranças espirituais, adeptos do candomblé, da umbanda e integrantes de comunidades de terreiro.

De acordo com os organizadores, a iniciativa tem como objetivo reafirmar a importância da convivência harmoniosa entre diferentes crenças e manifestar apoio político ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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Os participantes justificam o ato de caráter antifacista com o fato de Lula ser comprometido com o combate à intolerância e pela valorização da pluralidade cultural e espiritual, uma característica atribuída à sociedade brasileira.

Xangô e Lula convergem no sentido de que o orixá ser cultuado como rei da justiça, guardando memória de luta e proteção, a mesma proposta de Lula, ao defender justiça social, amparando quem vive à margem, escutando a voz das pessoas esquecidas.

Ambos se encontram na imagem de cuidado coletivo: Xangô, vindo da mitologia de orientação do axé; Lula, a liderança da história viva buscando a justiça para reduzir as desigualdades.

O ato também busca ampliar a participação de pessoas de outras crenças religiosas, bem como de toda a cidadania eticamente desenvolvida para o ato em defesa da liberdade religiosa e o respeito à diversidade de credo.

O evento contará com manifestações culturais ligadas às tradições afro-brasileiras, incluindo o toque de atabaques e a participação de sacerdotes, sacerdotisas e lideranças comunitárias. Entre as divulgadoras, destaca-se Iyá Márcia d'Ogum, dirigente religiosa e liderança das tradições de matriz africana, com presença ativa em coletivos inter-religiosos e integrante do Conselho Universitário da Ufba.

Muitas vezes alimentamos divisões com armamentos, com guerras e confrontos entre nós. O evangelho não nos autoriza a odiar quem pensa diferente, e nem a matar os inimigos D. Mário Antônio da Silva, - arcebispo metropolitano de Aparecida (SP)

Caso Mãe Bernadete

O terceiro suspeito de participar do assassinato da ialorixá e líder quilombola Mãe Bernadete, ocorrido em agosto de 2023, vai a júri popular hoje, a partir de 8h, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador. Josevan Dionísio dos Santos, conhecido como “BZ” ou “Buzuim” é apontado como um dos participantes diretos da execução de Maria Bernadete Pacífico Moreira.

O julgamento será presidido pela juíza Gelzi Maria Almeida Souza Matos. Em abril deste ano, outros dois envolvidos foram julgados e condenados: Arielson da Conceição Santos, apontado como um dos executores, e Marílio dos Santos, identificado como mandante.

Congresso Internacional apoia consciência negra

O 4º Connegro – Congresso Internacional da Cultura, Diversidade e Consciência Negra – está com inscrições abertas para participantes e autores interessados em apresentar pesquisas.

O encontro se firma como espaço de diálogo, troca de saberes e construção coletiva de conhecimento voltado para estudos sobre população negra, práticas culturais, religiosidades, identidades e dinâmicas sociais contemporâneas.

A programação inclui cinco seminários temáticos, entre os quais “Etnografias e Relações Étnico-Raciais na contemporaneidade” e “Sagrados, Cosmopercepções e Religiosidades de Matrizes Africanas”.

Outros temas são “Identidades, Territorialidades e Dinâmicas de Pertencimento”; “A importância da Lei 10.639/2003 na formação da população negra”; e “Vocês Também Possuem Negros?” – debate sobre visibilidade, representação e direitos.

Pesquisadores podem submeter trabalhos científicos por meio da plataforma Even3, onde estão disponíveis informações completas sobre normas, prazos e modalidades de participação.

O congresso busca fortalecer redes de pesquisa, ampliar circulação de produções acadêmicas e incentivar reflexões sobre diversidade, consciência histórica e transformação social.

O encontro internacional inclui Coletivo de Entidades Negras (CEN), Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Ufba: campus Canela da Uneb; Casa do Olodum e Museu Afro-Braileiro, entre outras instituições de produção de conhecimento.