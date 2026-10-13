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Candomblé promove ato na Pedra de Xangô
Encontro na Pedra de Xangô reúne lideranças espirituais para apoiar Lula (PT)
Representantes das religiões de matriz africana promovem, amanhã, 9h, encontro na Pedra de Xangô, reunindo lideranças espirituais, adeptos do candomblé, da umbanda e integrantes de comunidades de terreiro.
De acordo com os organizadores, a iniciativa tem como objetivo reafirmar a importância da convivência harmoniosa entre diferentes crenças e manifestar apoio político ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Os participantes justificam o ato de caráter antifacista com o fato de Lula ser comprometido com o combate à intolerância e pela valorização da pluralidade cultural e espiritual, uma característica atribuída à sociedade brasileira.
Xangô e Lula convergem no sentido de que o orixá ser cultuado como rei da justiça, guardando memória de luta e proteção, a mesma proposta de Lula, ao defender justiça social, amparando quem vive à margem, escutando a voz das pessoas esquecidas.
Ambos se encontram na imagem de cuidado coletivo: Xangô, vindo da mitologia de orientação do axé; Lula, a liderança da história viva buscando a justiça para reduzir as desigualdades.
O ato também busca ampliar a participação de pessoas de outras crenças religiosas, bem como de toda a cidadania eticamente desenvolvida para o ato em defesa da liberdade religiosa e o respeito à diversidade de credo.
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O evento contará com manifestações culturais ligadas às tradições afro-brasileiras, incluindo o toque de atabaques e a participação de sacerdotes, sacerdotisas e lideranças comunitárias. Entre as divulgadoras, destaca-se Iyá Márcia d'Ogum, dirigente religiosa e liderança das tradições de matriz africana, com presença ativa em coletivos inter-religiosos e integrante do Conselho Universitário da Ufba.
Muitas vezes alimentamos divisões com armamentos, com guerras e confrontos entre nós. O evangelho não nos autoriza a odiar quem pensa diferente, e nem a matar os inimigos D. Mário Antônio da Silva, - arcebispo metropolitano de Aparecida (SP)
Caso Mãe Bernadete
O terceiro suspeito de participar do assassinato da ialorixá e líder quilombola Mãe Bernadete, ocorrido em agosto de 2023, vai a júri popular hoje, a partir de 8h, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador. Josevan Dionísio dos Santos, conhecido como “BZ” ou “Buzuim” é apontado como um dos participantes diretos da execução de Maria Bernadete Pacífico Moreira.
O julgamento será presidido pela juíza Gelzi Maria Almeida Souza Matos. Em abril deste ano, outros dois envolvidos foram julgados e condenados: Arielson da Conceição Santos, apontado como um dos executores, e Marílio dos Santos, identificado como mandante.
Congresso Internacional apoia consciência negra
O 4º Connegro – Congresso Internacional da Cultura, Diversidade e Consciência Negra – está com inscrições abertas para participantes e autores interessados em apresentar pesquisas.
O encontro se firma como espaço de diálogo, troca de saberes e construção coletiva de conhecimento voltado para estudos sobre população negra, práticas culturais, religiosidades, identidades e dinâmicas sociais contemporâneas.
A programação inclui cinco seminários temáticos, entre os quais “Etnografias e Relações Étnico-Raciais na contemporaneidade” e “Sagrados, Cosmopercepções e Religiosidades de Matrizes Africanas”.
Outros temas são “Identidades, Territorialidades e Dinâmicas de Pertencimento”; “A importância da Lei 10.639/2003 na formação da população negra”; e “Vocês Também Possuem Negros?” – debate sobre visibilidade, representação e direitos.
Pesquisadores podem submeter trabalhos científicos por meio da plataforma Even3, onde estão disponíveis informações completas sobre normas, prazos e modalidades de participação.
O congresso busca fortalecer redes de pesquisa, ampliar circulação de produções acadêmicas e incentivar reflexões sobre diversidade, consciência histórica e transformação social.
O encontro internacional inclui Coletivo de Entidades Negras (CEN), Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Ufba: campus Canela da Uneb; Casa do Olodum e Museu Afro-Braileiro, entre outras instituições de produção de conhecimento.