Gincanauto Bahia: Lauro de Freitas sedia primeira gincana automotiva

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Lauro de Freitas sedia a primeira edição do Gincanauto nos dias 29 e 30 de agosto de 2026. O evento ocorre no Parque Shopping Bahia, das 8h às 18h, com participação de oito equipes.

Cada grupo conta com 20 integrantes e 15 veículos. A programação inclui provas de manobras, testes de conhecimento e atividades de filantropia.

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Dinâmica da competição automotiva

As provas testam a habilidade dos condutores e a integração dos grupos. O cronograma prevê corrida no empurrão, baliza rápida, manobras, moto slalom, mountain bike, caça ao tesouro e quiz.

Jurados avaliam o desempenho técnico dos participantes ao longo dos dois dias. O encerramento conta com premiação e apresentação musical.

Ações sociais e pontuação

O regulamento estabelece critérios de solidariedade para a definição da equipe vencedora. Os competidores realizam a coleta de alimentos não perecíveis, fraldas, brinquedos e roupas para doação a instituições.

O engajamento em causas sociais determina a contagem final de pontos no placar da competição.

Parceria com Hemoba para doação de sangue

O Parque Shopping Bahia recebe uma unidade móvel do Hemoba entre os dias 27 e 29 de agosto. O posto de coleta atende competidores e o público externo. A doação de sangue por integrantes das equipes gera a pontuação de 800 pontos por registro no sistema da organização.

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