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Gincanauto Bahia: Lauro de Freitas sedia primeira gincana automotiva
Programação inclui provas de manobras, testes de conhecimento e atividades de filantropia
Lauro de Freitas sedia a primeira edição do Gincanauto nos dias 29 e 30 de agosto de 2026. O evento ocorre no Parque Shopping Bahia, das 8h às 18h, com participação de oito equipes.
Cada grupo conta com 20 integrantes e 15 veículos. A programação inclui provas de manobras, testes de conhecimento e atividades de filantropia.
Dinâmica da competição automotiva
As provas testam a habilidade dos condutores e a integração dos grupos. O cronograma prevê corrida no empurrão, baliza rápida, manobras, moto slalom, mountain bike, caça ao tesouro e quiz.
Jurados avaliam o desempenho técnico dos participantes ao longo dos dois dias. O encerramento conta com premiação e apresentação musical.
Ações sociais e pontuação
O regulamento estabelece critérios de solidariedade para a definição da equipe vencedora. Os competidores realizam a coleta de alimentos não perecíveis, fraldas, brinquedos e roupas para doação a instituições.
O engajamento em causas sociais determina a contagem final de pontos no placar da competição.
Parceria com Hemoba para doação de sangue
O Parque Shopping Bahia recebe uma unidade móvel do Hemoba entre os dias 27 e 29 de agosto. O posto de coleta atende competidores e o público externo. A doação de sangue por integrantes das equipes gera a pontuação de 800 pontos por registro no sistema da organização.
Informações de serviço
- Evento: 1ª Gincana Automotiva da Bahia (Gincanauto)
- Data da competição: 29 e 30 de agosto de 2026
- Local: Galpão de Eventos e Pista de Manobras, Parque Shopping Bahia
- Coleta Hemoba: 27 a 29 de agosto de 2026
- Entrada: Acesso gratuito para o público