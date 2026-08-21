Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

ACESSO GRATUITO

Gincanauto Bahia: Lauro de Freitas sedia primeira gincana automotiva

Programação inclui provas de manobras, testes de conhecimento e atividades de filantropia

Jair Mendonça Jr
Por
Cada grupo conta com 20 integrantes e 15 veículos
Cada grupo conta com 20 integrantes e 15 veículos - Foto: Divulgação

Lauro de Freitas sedia a primeira edição do Gincanauto nos dias 29 e 30 de agosto de 2026. O evento ocorre no Parque Shopping Bahia, das 8h às 18h, com participação de oito equipes.

Cada grupo conta com 20 integrantes e 15 veículos. A programação inclui provas de manobras, testes de conhecimento e atividades de filantropia.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Dinâmica da competição automotiva

As provas testam a habilidade dos condutores e a integração dos grupos. O cronograma prevê corrida no empurrão, baliza rápida, manobras, moto slalom, mountain bike, caça ao tesouro e quiz.

Jurados avaliam o desempenho técnico dos participantes ao longo dos dois dias. O encerramento conta com premiação e apresentação musical.

Ações sociais e pontuação

O regulamento estabelece critérios de solidariedade para a definição da equipe vencedora. Os competidores realizam a coleta de alimentos não perecíveis, fraldas, brinquedos e roupas para doação a instituições.

O engajamento em causas sociais determina a contagem final de pontos no placar da competição.

Parceria com Hemoba para doação de sangue

O Parque Shopping Bahia recebe uma unidade móvel do Hemoba entre os dias 27 e 29 de agosto. O posto de coleta atende competidores e o público externo. A doação de sangue por integrantes das equipes gera a pontuação de 800 pontos por registro no sistema da organização.

Informações de serviço

  • Evento: 1ª Gincana Automotiva da Bahia (Gincanauto)
  • Data da competição: 29 e 30 de agosto de 2026
  • Local: Galpão de Eventos e Pista de Manobras, Parque Shopping Bahia
  • Coleta Hemoba: 27 a 29 de agosto de 2026
  • Entrada: Acesso gratuito para o público

Leia Também:

RANKING

Os 10 carros por categoria mais econômicos do Brasil em 2026
Os 10 carros por categoria mais econômicos do Brasil em 2026 imagem

OFERTA

Fiat Argo 1.3 CVT cai para R$ 95,9 mil e faz 14,3 km/l
Fiat Argo 1.3 CVT cai para R$ 95,9 mil e faz 14,3 km/l imagem

E-TECH

Renault deixa Megane R$ 57 mil mais barato e supera Boreal
Renault deixa Megane R$ 57 mil mais barato e supera Boreal imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Parque Shopping Bahia

Relacionadas

Mais lidas