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RANKING

Os 10 carros por categoria mais econômicos do Brasil em 2026

Confira o ranking oficial do Inmetro com os carros mais econômicos do país nest por categoria

Jair Mendonça Jr
Por
MG4 Urban
MG4 Urban - Foto: Divulgação

O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) divulgou a atualização da listagem de eficiência energética dos automóveis comercializados no país.

O documento cataloga centenas de versões divididas entre elétricos, híbridos plug-in, híbridos convencionais, flex, gasolina e diesel. A medição emprega o índice de consumo energético em Megajoules por quilômetro (MJ/km) para padronizar a avaliação entre tecnologias.

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Carros elétricos de menor consumo energético

A categoria de elétricos comanda o ranking de eficiência. Modelos compactos registram os índices mínimos de energia por quilômetro rodado.

  • BYD Dolphin Mini (GL): lidera o indicador energético com base nos testes laboratoriais.
  • Geely EX2 (Max/Pro): divide as posições iniciais da tabela com rendimento elevado em ciclos urbanos.
  • MG4 Urban: apresenta marcas competitivas na configuração de bateria intermediária.

Híbridos plug-in mais eficientes do mercado

Os veículos híbridos recarregáveis combinam propulsores térmicos e elétricos. O resultado do consumo varia conforme o uso da bateria externa.

  • BYD King GS (DM-i): ocupa a ponta dos modelos eletrificados plug-in.
  • BYD Atto 2 GS (Flex): integra a listagem com compatibilidade para etanol e gasolina.
  • BYD Song Pro GL: mantém médias de autonomia com gasto energético controlado.

Híbridos convencionais sem recarga externa

O segmento engloba automóveis que recuperam energia internamente por meio de frenagens regenerativas.

  • Hyundai Kona Hybrid: destaca-se entre os modelos mais econômicos sem tomada.
  • Kia Niro HEV: registra marcas equivalentes aos líderes nos testes oficiais.
  • Honda Civic Hybrid: apresenta índices elevados de eficiência para sedãs.

Veículos flex a combustão tradicionais

A categoria de automóveis movidos a motor térmico flex foca em compactos nacionais com transmissão manual e baixa cilindrada.

  • Chevrolet Onix (1.0 Turbo manual): lidera o segmento tradicional com os menores índices de MJ/km.
  • Fiat Mobi (Like): ocupa posições de destaque com foco em deslocamentos urbanos.
  • Renault Kwid (Zen): mantém marcas competitivas de consumo em rodovias e cidades.

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