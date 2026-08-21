Os 10 carros por categoria mais econômicos do Brasil em 2026

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O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) divulgou a atualização da listagem de eficiência energética dos automóveis comercializados no país.

O documento cataloga centenas de versões divididas entre elétricos, híbridos plug-in, híbridos convencionais, flex, gasolina e diesel. A medição emprega o índice de consumo energético em Megajoules por quilômetro (MJ/km) para padronizar a avaliação entre tecnologias.

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Carros elétricos de menor consumo energético

A categoria de elétricos comanda o ranking de eficiência. Modelos compactos registram os índices mínimos de energia por quilômetro rodado.

BYD Dolphin Mini (GL) : lidera o indicador energético com base nos testes laboratoriais.

: lidera o indicador energético com base nos testes laboratoriais. Geely EX2 (Max/Pro) : divide as posições iniciais da tabela com rendimento elevado em ciclos urbanos.

: divide as posições iniciais da tabela com rendimento elevado em ciclos urbanos. MG4 Urban : apresenta marcas competitivas na configuração de bateria intermediária.

Híbridos plug-in mais eficientes do mercado

Os veículos híbridos recarregáveis combinam propulsores térmicos e elétricos. O resultado do consumo varia conforme o uso da bateria externa.

BYD King GS (DM-i ): ocupa a ponta dos modelos eletrificados plug-in.

): ocupa a ponta dos modelos eletrificados plug-in. BYD Atto 2 GS (Flex) : integra a listagem com compatibilidade para etanol e gasolina.

: integra a listagem com compatibilidade para etanol e gasolina. BYD Song Pro GL : mantém médias de autonomia com gasto energético controlado.

Híbridos convencionais sem recarga externa

O segmento engloba automóveis que recuperam energia internamente por meio de frenagens regenerativas.

Hyundai Kona Hybrid: destaca-se entre os modelos mais econômicos sem tomada.

destaca-se entre os modelos mais econômicos sem tomada. Kia Niro HEV : registra marcas equivalentes aos líderes nos testes oficiais.

: registra marcas equivalentes aos líderes nos testes oficiais. Honda Civic Hybrid : apresenta índices elevados de eficiência para sedãs.

Veículos flex a combustão tradicionais

A categoria de automóveis movidos a motor térmico flex foca em compactos nacionais com transmissão manual e baixa cilindrada.