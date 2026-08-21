RANKING
Os 10 carros por categoria mais econômicos do Brasil em 2026
Confira o ranking oficial do Inmetro com os carros mais econômicos do país nest por categoria
O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) divulgou a atualização da listagem de eficiência energética dos automóveis comercializados no país.
O documento cataloga centenas de versões divididas entre elétricos, híbridos plug-in, híbridos convencionais, flex, gasolina e diesel. A medição emprega o índice de consumo energético em Megajoules por quilômetro (MJ/km) para padronizar a avaliação entre tecnologias.
Carros elétricos de menor consumo energético
A categoria de elétricos comanda o ranking de eficiência. Modelos compactos registram os índices mínimos de energia por quilômetro rodado.
- BYD Dolphin Mini (GL): lidera o indicador energético com base nos testes laboratoriais.
- Geely EX2 (Max/Pro): divide as posições iniciais da tabela com rendimento elevado em ciclos urbanos.
- MG4 Urban: apresenta marcas competitivas na configuração de bateria intermediária.
Híbridos plug-in mais eficientes do mercado
Os veículos híbridos recarregáveis combinam propulsores térmicos e elétricos. O resultado do consumo varia conforme o uso da bateria externa.
- BYD King GS (DM-i): ocupa a ponta dos modelos eletrificados plug-in.
- BYD Atto 2 GS (Flex): integra a listagem com compatibilidade para etanol e gasolina.
- BYD Song Pro GL: mantém médias de autonomia com gasto energético controlado.
Híbridos convencionais sem recarga externa
O segmento engloba automóveis que recuperam energia internamente por meio de frenagens regenerativas.
- Hyundai Kona Hybrid: destaca-se entre os modelos mais econômicos sem tomada.
- Kia Niro HEV: registra marcas equivalentes aos líderes nos testes oficiais.
- Honda Civic Hybrid: apresenta índices elevados de eficiência para sedãs.
Veículos flex a combustão tradicionais
A categoria de automóveis movidos a motor térmico flex foca em compactos nacionais com transmissão manual e baixa cilindrada.
- Chevrolet Onix (1.0 Turbo manual): lidera o segmento tradicional com os menores índices de MJ/km.
- Fiat Mobi (Like): ocupa posições de destaque com foco em deslocamentos urbanos.
- Renault Kwid (Zen): mantém marcas competitivas de consumo em rodovias e cidades.