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Lei pode deixar carros para PCD até R$ 250 mil mais baratos no Brasil

Projeto de Lei busca subir o limite de R$ 200 mil para R$ 250 mil

Gustavo Zambianco
Por
Carros para PCD
Carros para PCD - Foto: Ag. A TARDE | Reprodução | Freepik

O teto de isenção tributária para carros comprados por pessoas com deficiência (PCD) pode aumentar em breve no Brasil, saindo de R$ 200 mil para R$ 250 mil.

A mudança consiste no Projeto de Lei 2079/26, cuja autora é a deputada Geovania de Sá (Republicanos-SC), que busca aumentar o teto tributário para o preço máximo dos veículos que podem ser dispensados do pagamento de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

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O argumento utilizado pela deputada seria o de que os veículos modernos encareceram recentemente, o que tornou o benefício inacessível. “A mobilidade é uma pré-condição para a inclusão social e para a autonomia”, defendeu Geovania de Sá.

Preço de carros no Brasil

Atualmente, o preço médio dos carros no Brasil é de R$ 170 mil. Comparado ao ano de 2025, houve uma queda de 1,5% por causa da chegada de veículos mais acessíveis de fabricantes chinesas.

Vale ressaltar que, no momento, o modelo de carro mais barato com câmbio automático é o Fiat Argo, que custa R$ 108.990.

Fiat Argo
Fiat Argo - Foto: Divulgação | Fiat

Futuro da proposta

A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Após isso, para definitivamente se tornar uma lei, o projeto ainda deve ser aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado.

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Três mudanças em cinco anos

Caso aprovada, essa seria a terceira mudança no teto de isenção em cinco anos, visto que, em 2021, o limite era de somente R$ 70 mil.

Após essa data, o reajuste aumentou para R$ 140 mil e, finalmente, a partir de 2022, o Congresso Nacional aprovou o novo valor de R$ 200 mil, que segue em vigor até hoje.

Vale ressaltar que a forma do cálculo do benefício segue dependendo da legislação vigente para cada tributo. Por isso, caso o novo teto seja aprovado, ele será válido somente com isenção para o IPI.

Já o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) deve continuar sendo aplicado apenas para carros de até R$ 120 mil.

Além disso, não haverá mudanças nas regras de isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A isenção parcial ou total depende das regras de cada unidade federativa.

Mesmo assim, a combinação de todos os benefícios pode resultar em uma redução de até 30% no preço final do veículo.

Quem tem direito aos benefícios?

A isenção fiscal para compra de carro é destinada a pessoas com:

  • Deficiências físicas;
  • Visuais;
  • Mentais (severa ou profunda);
  • Autistas, incluindo seus responsáveis legais.

Além disso, uma série de condições médicas permitem a solicitação do benefício, como:

  • Paraplegia;
  • Paralisia cerebral;
  • Doenças degenerativas;
  • Deficiência auditiva;
  • Artrite.

Veja como conseguir a isenção

Para conseguir as isenções, são necessários documentos básicos e específicos, como:

  • Laudo médico: este é um documento essencial e deve ser emitido por uma clínica credenciada pelo Detran ou pelo SUS. Nele, o médico descreve a condição e as adaptações necessárias para a sua segurança no trânsito.
  • CNH especial: se você pretende dirigir o veículo, é preciso ter uma Carteira Nacional de Habilitação especial, que inclui uma avaliação sobre as adaptações que o carro vai precisar, como direção hidráulica, câmbio automático e outros ajustes.
  • Documentos pessoais: CPF, RG e comprovante de residência, todos atualizados, também são essenciais para dar entrada no pedido das isenções.
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carro isenção tributária pcd

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