Modelo elétrico desvaloriza cerca de R$ 300 mil em um ano segundo Tabela FIPE

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Um esportivo 100% elétrico (ano-modelo 2023) é o veículo que acumulou a maior perda nominal de valor no mercado brasileiro entre novembro de 2025 e novembro de 2026.

Porsche Taycan Turbo S (2023) - Foto: Divulgação

Segundo dados da Tabela FIPE divulgados pelo portal Carzin, a cotação do modelo caiu de R$ 953.724 para R$ 665.521 em um período de 12 meses. A retração representa uma desvalorização de 30,22%, equivalente a uma perda absoluta de R$ 288.203.

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O levantamento traz a variação de modelos fabricados a partir de 2016 e divididos em três faixas de preço, além dos destaques absolutos do mercado automotivo nacional.

Retração por faixa de preço entre 2025 e 2026

Carros até R$ 100 mil

Nesta categoria, a liderança em desvalorização ficou com um monovolume importado e SUVs médios que recuaram de valor no mercado de seminovos.

Citroën Grand C4 Picasso Intensive 1.6 Turbo Aut. (2019) : Passou de R$ 116.902 para R$ 88.406. Queda de R$ 28.496 (-24,38%).

: Passou de R$ 116.902 para R$ 88.406. Queda de R$ 28.496 (-24,38%). Caoa Chery Tiggo 7 Pro 1.6 Turbo Aut. (2021) : Passou de R$ 126.535 para R$ 98.209. Queda de R$ 28.326 (-22,39%).

: Passou de R$ 126.535 para R$ 98.209. Queda de R$ 28.326 (-22,39%). Citroën C4 Cactus Rip Curl 1.6 Flex Aut. (2022 ): Passou de R$ 82.402 para R$ 67.899. Queda de R$ 14.503 (-17,60%).

Carros de R$ 100 mil a R$ 200 mil

Modelos eletrificados e SUVs médios de grande volume registraram quedas acima de R$ 40 mil em 12 meses.

BYD Song Plus DM-i Híbrido Plug-in (2024/2025) : Passou de R$ 205.520 para R$ 151.522. Queda de R$ 53.998 (-26,26%).

: Passou de R$ 205.520 para R$ 151.522. Queda de R$ 53.998 (-26,26%). Caoa Chery Tiggo 7 Pro 1.5 Turbo Híbrido (2025) : Passou de R$ 202.523 para R$ 150.222. Queda de R$ 52.301 (-25,82%).

: Passou de R$ 202.523 para R$ 150.222. Queda de R$ 52.301 (-25,82%). Jeep Compass Black Hurricane 2.0 Turbo 4x4 (2025) : Passou de R$ 221.439 para R$ 178.468. Queda de R$ 42.971 (-19,41%).

Carros de R$ 200 mil a R$ 300 mil

Os modelos utilitários esportivos de grande porte e 100% elétricos apresentaram as maiores variações percentuais da lista convencional.

Jeep Grand Cherokee 3.0 V6 Turbo Diesel (2021/2022) : Passou de R$ 406.737 para R$ 270.201. Queda de R$ 136.536 (-33,57%) — maior desvalorização percentual do levantamento.

: Passou de R$ 406.737 para R$ 270.201. Queda de R$ 136.536 (-33,57%) — maior desvalorização percentual do levantamento. Chevrolet Equinox EV Elétrico (2024) : Passou de R$ 368.452 para R$ 267.919. Queda de R$ 100.533 (-27,29%).

Resumo dos veículos analisados