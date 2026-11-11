ACABOU O MISTÉRIO
Fiat Argo X é revelado no Brasil com motor turbo híbrido e faróis pixelados
Hatch com estilo SUV chega fabricado em Minas Gerais para substituir versões topo do Argo
A Fiat revelou oficialmente o inédito Argo X diretamente do Polo Automotivo de Betim (MG). Desenvolvido sobre a plataforma Smart Car do grupo Stellantis, o hatch compacto inaugura a nova linguagem visual global da marca no país.
O modelo chegará para conviver diretamente com a versão tradicional do Argo, ocupando uma faixa de mercado superior.
O visual pixelado e a nova identidade das ruas
O design do modelo combina linhas retas com elementos estéticos inspirados em utilitários esportivos, com destaque para a iluminação exclusiva.
- Faróis e lanternas pixeladas: o conjunto óptico traz blocos de LED geométricos que compõem a assinatura em formato de "X", recurso presente nas configurações topo de linha.
- Postura robusta: molduras plásticas destacadas nos arcos das rodas, rack de teto longitudinal e altura elevada em relação ao solo reforçam a proposta aventureira.
- Proporções da carroceria: O modelo conta com 3,99 metros de comprimento, 2,54 metros de entre-eixos e porta-malas com capacidade para 361 litros.
O que muda no Argo X brasileiro em relação ao modelo da Europa
Para garantir custos competitivos e adequação às preferências do consumidor sul-americano, a Stellantis realizou modificações estratégicas frente ao modelo europeu:
- Logotipos centralizados: o emblema "Fiat" fica posicionado no centro da grade frontal e da tampa traseira, diferentemente do equivalente europeu, que traz o nome deslocado na frente e estampado no canto esquerdo atrás.
- Lataria limpa nas portas: a estamparia lateral eliminou a palavra "Panda" gravada em alto-relevo na parte inferior da lataria, facilitando o processo de produção e o reparo de funilaria.
- Personalização bicolour: estreia com a tonalidade exclusiva Verde Pistacchio em contraste com teto e colunas pintados em preto brilhante.
- Cabine racionalizada: o painel substitui os acabamentos em fibra de bambu e tecidos ecológicos por plásticos rígidos texturizados e duráveis, trazendo saídas de ar com desenho retangular exclusivo.
- Freio de mão tradicional: acionamento por alavanca mecânica central no lugar do freio de estacionamento eletrônico por botão.
Motores e opções de eletrificação sob o capô
A gama de versões atenderá desde o uso urbano focado em economia até configurações mais forte com auxílio elétrico:
- 1.0 Firefly aspirado: motor de três cilindros que entrega até 75 cv de potência e 10,7 kgfm de torque com etanol, combinado ao câmbio manual de cinco marchas.
- 1.0 Turbo T200 híbrido flex: motor turbo de 116 cv e 20,4 kgfm de torque, equipado com sistema híbrido leve (MHEV) de 12 Volts e transmissão automática CVT com simulação de sete marchas.
Estimativa de preços, gama de versões e motores
Embora a fabricante ainda não tenha detalhado a tabela oficial de equipamentos por versão, a estratégia de mercado e o conjunto mecânico já foram delineados:
- Faixa de preço estimada: as projeções do setor indicam posicionamento entre R$ 100.000 e R$ 130.000, ocupando a lacuna entre o Argo de entrada e o SUV Fiat Pulse.
- Configurações da linha: a gama deve ser composta por até seis versões, variando entre opções de entrada, intermediárias e topo de linha.
- 1.0 Firefly aspirado (manual): motor de três cilindros que entrega até 75 cv de potência e 10,7 kgfm de torque com etanol, atrelado ao câmbio manual de cinco marchas, voltado às versões de entrada.
- 1.0 Turbo T200 híbrido flex (CVT): motor turbo de 116 cv e 20,4 kgfm de torque com sistema híbrido leve (MHEV) de 12 Volts e transmissão automática CVT de sete marchas simuladas nas versões de topo.