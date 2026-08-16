Motoristas de Uber e 99 ganham condição especial para comprar carro

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O Banco do Brasil e a BYD firmaram uma parceria dentro do programa Move Brasil, do Governo Federal, para facilitar o acesso de motoristas de aplicativos e taxistas ao financiamento de veículos elétricos.

A iniciativa busca ampliar as possibilidades de crédito para quem trabalha com transporte de passageiros e pretende renovar o veículo utilizado no dia a dia. Entre os beneficiados estão profissionais que atuam em plataformas como Uber e 99.

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Financiamento pode chegar a R$ 150 mil

Pelas condições estabelecidas na parceria, motoristas poderão financiar veículos elétricos novos de até R$ 150 mil, desde que estejam dentro dos critérios do programa.

O pagamento poderá ser feito em até 72 meses, com possibilidade de carência de até seis meses. As taxas de juros começam em 0,91% ao mês para mulheres e 0,99% ao mês para homens.

Além do crédito para a compra do veículo, os profissionais também poderão ter acesso a outros produtos e serviços oferecidos pelo Banco do Brasil, como seguros, cartões e assistências.

Parceria terá atendimento especial aos motoristas



A cooperação entre o banco e a montadora também prevê ações voltadas ao relacionamento com os profissionais, incluindo eventos, feirões e atendimento especializado.

A proposta é aproximar os motoristas das linhas de crédito disponíveis no Move Brasil e facilitar o processo de aquisição dos veículos elétricos.

Como parte da iniciativa, o Banco do Brasil realizou, no último sábado, 8, uma mobilização simultânea em diferentes regiões do país. Equipes da instituição estiveram presentes em aproximadamente 125 concessionárias da BYD para atender motoristas interessados no financiamento.

BYD Dolphin GS - Foto: Divulgação BYD

Ação movimentou mais de R$ 30 milhões



Segundo o Banco do Brasil, a mobilização nacional recebeu cerca de 1.200 motoristas e resultou em mais de R$ 30 milhões em propostas de financiamento por meio das linhas de crédito do Move Brasil.

A parceria entre as duas empresas faz parte da estratégia de ampliar o acesso de profissionais que utilizam veículos para o trabalho às alternativas de financiamento destinadas à renovação de frota e à aquisição de modelos mais sustentáveis.