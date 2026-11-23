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A Ford inclui a picape Ranger XLS 2.0L 2027 nas condições comerciais da campanha de novembrono Brasil. O modelo recebe preço inicial de R$ 234.900 na modalidade com veículo usado na troca e financiamento com taxa zero em 18 parcelas, com início de pagamento programado para 2027.

As condições permanecem válidas até esta segunda, 23, conforme disponibilidade de estoque na rede de concessionárias.

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Condições comerciais e regras do financiamento]

Ford Ranger XLS 2.0L 2027 - Foto: Divulgação Ford

A ação comercial aplica redução sobre o valor de tabela de R$ 242.600 para a configuração de entrada com motorização 2.0 turbodiesel. Além da versão XLS, a linha 2027 da Ranger conta com condições específicas para outras variantes durante o período promocional.

Preço promocional : R$ 234.900 para a Ranger XLS 2.0L 2027 mediante entrega de veículo usado na negociação.

: R$ 234.900 para a Ranger XLS 2.0L 2027 mediante entrega de veículo usado na negociação. Parcelamento : Financiamento em 18 vezes sem juros (taxa 0%).

: Financiamento em 18 vezes sem juros (taxa 0%). Carência: Pagamento da primeira parcela iniciado em 2027.

Prazo da campanha : Validade até o dia 23 de novembro de 2026.

: Validade até o dia 23 de novembro de 2026. Outra configuração na ação : A Ranger XLT V6 2027 tem preço inicial de R$ 299.900, com financiamento em 24 vezes com taxa zero e primeira parcela para 2027.

Requisitos de contratação

A concessão da taxa zero depende de aprovação de crédito junto à instituição financeira parceira e do cumprimento do percentual mínimo de entrada estipulado na proposta.

O valor final da negociação varia conforme a avaliação do veículo usado apresentado na troca, a região e os custos operacionais do contrato, como Custo Efetivo Total (CET) e tarifas de registro.

Especificações técnicas da Ford Ranger XLS 2.0L 2027

Interior Ford Ranger XLS 2.0L 2027 - Foto: Divulgação Ford

A versão XLS utiliza conjunto mecânico voltado ao uso misto e transporte de carga, mantendo a arquitetura da geração atual da picape média da fabricante.

Motorização : Motor 2.0 turbodiesel de quatro cilindros.

: Motor 2.0 turbodiesel de quatro cilindros. Potência : 170 cv.

: 170 cv. Transmissão : Câmbio automático de seis marchas.

: Câmbio automático de seis marchas. Consumo : Média combinada de 10,6 km/l com diesel, segundo dados divulgados pelo Inmetro.

: Média combinada de 10,6 km/l com diesel, segundo dados divulgados pelo Inmetro. Segurança : Nota máxima de 5 estrelas nos testes de impacto do Latin NCAP, em avaliação realizada em dezembro de 2024.

Equipamentos e conectividade

Central multimídia : Sistema SYNC 4 com tela de 10 polegadas.

: Sistema SYNC 4 com tela de 10 polegadas. Condução : Seletor de modos de condução para adaptação do comportamento do trem de força e controles eletrônicos.

: Seletor de modos de condução para adaptação do comportamento do trem de força e controles eletrônicos. Cabine : Configuração de cabine dupla com painel de instrumentos digital.

Procedimentos antes da assinatura do contrato

Compradores interessados nas condições da campanha devem verificar os parâmetros financeiros e contratuais diretamente na concessionária antes da emissão do pedido.