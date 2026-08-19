Nova scooter elétrica alcança 170 km de autonomia por carga

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A Yadea expôs a scooter elétrica GT80 durante o Festival Interlagos 2026, realizado em São Paulo. O veículo integra o catálogo da fabricante para o mercado brasileiro.

A empresa aguarda a homologação para definir a data de início das vendas e o valor comercial do produto.

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Versões e autonomia das baterias

A autonomia do veículo depende da escolha da bateria. O catálogo internacional da fabricante apresenta duas opções para o modelo:

Versão padrão : utiliza bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP) de 72 V e 50 Ah, com alcance de 110 km por carga.

: utiliza bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP) de 72 V e 50 Ah, com alcance de 110 km por carga. Versão ampliada : utiliza conjunto de 72 V e 80 Ah, com alcance de 170 km por carga.

A tecnologia LFP oferece estabilidade térmica e vida útil prolongada. O sistema possui certificação IP67 de proteção contra água e poeira. A Yadea ainda seleciona quais destas configurações comporão a linha disponível nas concessionárias do Brasil.

Desempenho e motorização

O motor elétrico fica posicionado no cubo da roda. A peça entrega potência nominal de 3.000 W e atinge pico de 5.000 W.

A velocidade máxima declarada pela fabricante atinge 90 km/h. O sistema utiliza rodas de 12 polegadas e suspensão hidráulica.

Tecnologia e conectividade

A GT80 traz recursos eletrônicos de assistência à condução, como controle de tração, piloto automático e marcha à ré. O painel digital possui 5,5 polegadas e conexão Bluetooth.

O sistema permite a visualização de rotas de GPS e espelhamento de informações. A estrutura mantém o design de piso plano para transporte de objetos.

Quanto custa?

Não há valor de tabela, preço sugerido ou data de início de vendas definida pela marca no Brasil.