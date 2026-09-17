Novo elétrico no Brasil: gigante dos carros confirma investimento bilionário

Siga o A TARDE no Google

A Renault Geely do Brasil confirmou um novo ciclo de investimentos de R$ 2 bilhões no país. A empresa já tem fábricas no Paraná e emprega cerca de 5 mil funcionários.

O anúncio aconteceu na quarta-feira, 16, em Brasília, após reunião direta com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O foco do investimento mira a produção de um novo veículo Renault eletrificado já no próximo ano.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Motivo por trás da movimentação

A movimentação faz parte de uma união estratégica recente, na qual a gigante chinesa Geely assumiu 26,4% de participação na Renault do Brasil.

A ideia é transformar o Complexo Ayrton Senna, localizado em São José dos Pinhais (PR), em um dos polos automotivos mais modernos e disputados da América Latina.

Com a nova rodada, o total investido pela montadora franco-asiática no país chegará a expressivos R$ 5,8 bilhões no período entre 2025 e 2027.

O que vai mudar para quem dirige

O motorista que busca alternativas aos preços oscilantes dos combustíveis pode ter em breve a chegada de novas opções às concessionárias.

Além do veículo inédito da Renault, a montadora confirmou a produção 100% nacional do Geely EX2. O modelo, um hatch totalmente elétrico, começará a ser fabricado em dezembro de 2026.

Aqueles que preferem uma transição mais calma também foi contemplado. A tecnologia Renault Hybrid E-Tech 4×4 flex fuel teve sua produção brasileira confirmada para 2027.

Manuntenção de empregos

Além dos benefícios para quem dirige, a decisão tranquiliza o mercado de trabalho no Sul do país. A estrutura paranaense emprega atualmente cerca de 5 mil colaboradores em duas fábricas distintas.

Os executivos presentes na reunião com o Governo Federal disseram que a planta já está adaptada para produzir desde os eficientes motores a combustão até modelos híbridos e puramente elétricos.