Novo modelo de moto custa R$ 10.588 e ganha importantes mudanças

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A Honda iniciou a comercialização da Pop 110i ES 2027 no mercado brasileiro. A motocicleta apresenta alterações no sistema de frenagem, nas rodas e na configuração dos pneus. O preço público sugerido é de R$ 10.588, conforme a tabela da fabricante.

Mudanças no sistema de freios

A Honda removeu o pedal de freio traseiro da estrutura da motocicleta. O acionamento do freio traseiro passou para a alavanca posicionada no lado esquerdo do guidão.

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O sistema CBS (Combined Brake System) distribui a força de frenagem entre as duas rodas. Os tambores de freio dianteiro e traseiro possuem agora 130 mm de diâmetro.

Rodas de liga leve e novos pneus

Honda Pop 2027 - Foto: Divulgação Honda

A linha 2027 adotou rodas de liga leve em substituição ao conjunto raiado:

A alteração viabilizou o uso de pneus sem câmara de ar.

A medida do pneu dianteiro mudou para 70/90-17.

O pneu traseiro permanece com a medida 80/100-14.

Motorização e desempenho

Honda Pop 2027 - Foto: Divulgação Honda

O motor monocilíndrico, alimentado a gasolina e com injeção eletrônica PGM-FI, mantém os índices técnicos das versões anteriores.

A potência máxima atinge 8,43 cv a 7.250 rpm, com torque de 0,945 kgf.m a 5.000 rpm. A transmissão utiliza câmbio semiautomático rotativo de quatro marchas.

Especificações técnicas e dimensões

O modelo apresenta peso a seco de 88 kg. A altura do assento em relação ao solo mede 747 mm.

O fabricante oferece garantia de três anos sem limite de quilometragem, além de óleo Pro Honda gratuito a partir da terceira revisão programada. O carregador USB-C consta na lista de acessórios opcionais.