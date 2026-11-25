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Novo SUV elétrico da Mercedes chega ao Brasil com sete lugares
Modelo conta com motor de 272 cv, autonomia de 427 km e recarga de até 320 kW.
A Mercedes-Benz lançou no Brasil o GLB 250+ AMG Line Elétrico por R$ 409.900. Com sete lugares e 4,73 metros de comprimento, o SUV combina uso familiar e eletrificação.
O motor traseiro entrega 272 cv e 335 Nm, suficientes para acelerar de zero a 100 km/h em 7,4 segundos, segundo a fabricante.
A bateria de 85 kWh permite rodar 427 km pelo padrão do Inmetro. A recarga em corrente contínua alcança até 320 kW, potência que depende de um carregador compatível e das condições da bateria.
Na cabine, há ar-condicionado de duas zonas, bancos dianteiros aquecidos e teto panorâmico. A central de 14 polegadas integra o sistema MBUX de quarta geração, com Apple CarPlay e Android Auto. O pacote digital inclui som Burmester 3D e entretenimento por três anos.
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Para auxiliar o motorista, o GLB traz controle adaptativo de distância, assistência de manutenção em faixa, frenagem e parada de emergência. Há ainda monitoramento de ponto cego, alerta de saída segura e câmera de ré.
Os recursos complementam a condução, sem substituir a atenção de quem está ao volante.