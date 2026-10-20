Omoda 7 terá versão híbrida e autonomia de até 1.800 km

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Omoda & Jaecoo planeja lançar uma nova versão híbrida para o SUV Omoda 7 no mercado brasileiro em 2027. O modelo, que receberá o nome oficial de Omoda 7 SHS-H, adotará uma motorização do tipo HEV (veículo elétrico híbrido) projetada para alcançar autonomias superiores às dos concorrentes diretos no segmento de SUVs médios.

Com base em estimativas da fabricante, o SUV promete rodar entre 1.500 km e 1.800 km utilizando apenas um tanque de combustível.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como funciona a tecnologia híbrida do Omoda 7 SHS-H

Omoda 7 SHS-H - Foto: Divulgação Omoda & Jaecoo

O diferencial técnico do sistema SHS-H em relação a outros híbridos não plug-in comercializados no Brasil está na capacidade do conjunto de armazenamento de energia.

Especificações do conjunto mecânico e elétrico

Interior Omoda 7 SHS-H - Foto: Divulgação Omoda & Jaecoo

Capacidade da bateria : o modelo utilizará um pacote de baterias de 5 kWh, valor superior ao padrão do mercado de híbridos HEV convencionais, que costumam utilizar baterias de até 2 kWh.

: o modelo utilizará um pacote de baterias de 5 kWh, valor superior ao padrão do mercado de híbridos HEV convencionais, que costumam utilizar baterias de até 2 kWh. Modo elétrico : a maior capacidade permite que o veículo rode distâncias mais longas operando exclusivamente com tração elétrica.

Atuação do motor a combustão : O motor a combustão passará a atuar prioritariamente como gerador de energia para alimentar a bateria e o motor elétrico, reduzindo a necessidade de tração direta nas rodas.

Estratégia de preço e concorrência no Brasil

Omoda 7 SHS-H - Foto: Divulgação Omoda & Jaecoo

O lançamento da versão HEV busca redefinir o posicionamento de mercado do SUV dentro da gama Omoda no país.

Comparativo de posicionamento no mercado