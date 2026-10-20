OMODA 7 SHS-H
Omoda 7 terá versão híbrida e autonomia de até 1.800 km
Novo sistema SHS-H do Omoda traz bateria de 5 kWh e motor a combustão atuando como gerador elétrico
Por Jair Mendonça Jr
| Atualizada em
A Omoda & Jaecoo planeja lançar uma nova versão híbrida para o SUV Omoda 7 no mercado brasileiro em 2027. O modelo, que receberá o nome oficial de Omoda 7 SHS-H, adotará uma motorização do tipo HEV (veículo elétrico híbrido) projetada para alcançar autonomias superiores às dos concorrentes diretos no segmento de SUVs médios.
Com base em estimativas da fabricante, o SUV promete rodar entre 1.500 km e 1.800 km utilizando apenas um tanque de combustível.
Como funciona a tecnologia híbrida do Omoda 7 SHS-H
O diferencial técnico do sistema SHS-H em relação a outros híbridos não plug-in comercializados no Brasil está na capacidade do conjunto de armazenamento de energia.
Especificações do conjunto mecânico e elétrico
- Capacidade da bateria: o modelo utilizará um pacote de baterias de 5 kWh, valor superior ao padrão do mercado de híbridos HEV convencionais, que costumam utilizar baterias de até 2 kWh.
- Modo elétrico: a maior capacidade permite que o veículo rode distâncias mais longas operando exclusivamente com tração elétrica.
- Atuação do motor a combustão: O motor a combustão passará a atuar prioritariamente como gerador de energia para alimentar a bateria e o motor elétrico, reduzindo a necessidade de tração direta nas rodas.
Estratégia de preço e concorrência no Brasil
O lançamento da versão HEV busca redefinir o posicionamento de mercado do SUV dentro da gama Omoda no país.
Comparativo de posicionamento no mercado
- Redução de custo: Por se tratar de um sistema híbrido sem recarga externa (não plug-in), a complexidade de fabricação é menor que a da versão PHEV Luxury (comercializada por R$ 254.990).
- Faixa de preço prevista: A fabricante pretende posicionar o Omoda 7 HEV na faixa entre R$ 199.990 e R$ 225.000.
- Principais concorrentes: O SUV disputará mercado diretamente com os modelos GWM Haval H6 HEV2 e Haval H6 HEV One.