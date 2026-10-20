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OMODA 7 SHS-H

Omoda 7 terá versão híbrida e autonomia de até 1.800 km

Novo sistema SHS-H do Omoda traz bateria de 5 kWh e motor a combustão atuando como gerador elétrico

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em
Omoda 7 SHS-H
Omoda 7 SHS-H - Foto: Divulgação Omoda & Jaecoo

A Omoda & Jaecoo planeja lançar uma nova versão híbrida para o SUV Omoda 7 no mercado brasileiro em 2027. O modelo, que receberá o nome oficial de Omoda 7 SHS-H, adotará uma motorização do tipo HEV (veículo elétrico híbrido) projetada para alcançar autonomias superiores às dos concorrentes diretos no segmento de SUVs médios.

Com base em estimativas da fabricante, o SUV promete rodar entre 1.500 km e 1.800 km utilizando apenas um tanque de combustível.

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Como funciona a tecnologia híbrida do Omoda 7 SHS-H

Omoda 7 SHS-H
Omoda 7 SHS-H - Foto: Divulgação Omoda & Jaecoo

O diferencial técnico do sistema SHS-H em relação a outros híbridos não plug-in comercializados no Brasil está na capacidade do conjunto de armazenamento de energia.

Especificações do conjunto mecânico e elétrico

Interior Omoda 7 SHS-H
Interior Omoda 7 SHS-H - Foto: Divulgação Omoda & Jaecoo
  • Capacidade da bateria: o modelo utilizará um pacote de baterias de 5 kWh, valor superior ao padrão do mercado de híbridos HEV convencionais, que costumam utilizar baterias de até 2 kWh.
  • Modo elétrico: a maior capacidade permite que o veículo rode distâncias mais longas operando exclusivamente com tração elétrica.
  • Atuação do motor a combustão: O motor a combustão passará a atuar prioritariamente como gerador de energia para alimentar a bateria e o motor elétrico, reduzindo a necessidade de tração direta nas rodas.

Estratégia de preço e concorrência no Brasil

Omoda 7 SHS-H
Omoda 7 SHS-H - Foto: Divulgação Omoda & Jaecoo

O lançamento da versão HEV busca redefinir o posicionamento de mercado do SUV dentro da gama Omoda no país.

Comparativo de posicionamento no mercado

  • Redução de custo: Por se tratar de um sistema híbrido sem recarga externa (não plug-in), a complexidade de fabricação é menor que a da versão PHEV Luxury (comercializada por R$ 254.990).
  • Faixa de preço prevista: A fabricante pretende posicionar o Omoda 7 HEV na faixa entre R$ 199.990 e R$ 225.000.
  • Principais concorrentes: O SUV disputará mercado diretamente com os modelos GWM Haval H6 HEV2 e Haval H6 HEV One.

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