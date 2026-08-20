Patinete elétrico por menos de R$ 5 mil alcança 60 km/h e tem 80 km de autonomia

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O patinete elétrico iScooter iX7 Pro integra dois motores com potência total de 2.000 W. O equipamento atinge a velocidade máxima de 60 km/h e possui autonomia declarada de 80 km.

O modelo possui suspensão nas rodas dianteiras e traseiras, freios a disco e estrutura com capacidade para 150 kg. A comercialização ocorre via site oficial com preço promocional de R$ 4.203,88.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Especificações técnicas e desempenho do iX7 Pro

patinete elétrico iScooter iX7 Pro - Foto: Divulgação iSooter

O sistema de propulsão utiliza motores nas rodas com tração integral ou simples. A bateria de 48 V apresenta variações de capacidade entre 15 Ah e 17,5 Ah conforme as informações do fabricante.

O tempo de recarga varia de 8 a 10 horas. O peso do conjunto chega a 29,8 kg e o sistema de dobramento permite o armazenamento do patinete.

Enquadramento legal e regras de circulação

iScooter iX7 Pro - Foto: Divulgação iSooter

A Resolução Contran nº 996/2023 define limites para equipamentos de mobilidade individual autopropelido. A norma estabelece potência nominal de 1.000 W e velocidade de 32 km/h para esta categoria.

O iX7 Pro excede os parâmetros do órgão regulador brasileiro. A circulação em vias públicas depende das definições de cada município e Estado para veículos com estas características.

Comparativo com modelos urbanos

O patinete difere de dispositivos destinados ao transporte em ciclovias e trajetos curtos. O uso de pneus de 10 polegadas e o sistema de amortecimento visam o tráfego em pisos irregulares e aclives.

O aplicativo vinculado ao smartphone permite o monitoramento de dados, o bloqueio do motor e o ajuste das funções de condução.