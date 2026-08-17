Polo para CNPJ tem preço a partir de R$ 89,5 mil em agosto de 2026

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A Volkswagen atualizou a tabela de preços do Polo para vendas diretas na modalidade CNPJ em agosto de 2026. A campanha comercial abrange versões comercializadas no mercado nacional, com descontos calculados sobre o valor de tabela do varejo.

O objetivo da montadora é atender empresas, microempreendedores individuais e frotistas com condições diferenciadas de comercialização.

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Versões e condições de comercialização

Os descontos aplicados variam conforme a configuração do veículo e a margem definida pela fabricante para o período.

O Polo Track 1.0 MPI com acréscimo do sistema VW Play é comercializado no varejo pelo preço público de R$ 98.430,00. Para o público CNPJ, o valor cai para R$ 89.571,30, resultando em uma redução de R$ 8.858,70, o que corresponde a um desconto de 9%.

com acréscimo do sistema VW Play é comercializado no varejo pelo preço público de R$ 98.430,00. Para o público CNPJ, o valor cai para R$ 89.571,30, resultando em uma redução de R$ 8.858,70, o que corresponde a um desconto de 9%. Na configuração intermediária, o Polo Sense 170 TSI possui preço público de R$ 112.990,00. Nas vendas diretas, o modelo é oferecido por R$ 105.080,70, gerando uma redução de R$ 7.909,30 e um percentual de desconto de 7%.

possui preço público de R$ 112.990,00. Nas vendas diretas, o modelo é oferecido por R$ 105.080,70, gerando uma redução de R$ 7.909,30 e um percentual de desconto de 7%. O Polo Highline 170 TSI , que representa a opção topo de linha da relação, tem preço sugerido ao público de R$ 138.690,00. Para empresas, o hatch passa a custar R$ 126.207,90. Esta versão concentra o maior volume de redução em valores absolutos, totalizando R$ 12.482,10 de diferença, o equivalente a um desconto de 9%.

Requisitos para compra na modalidade

A aquisição por meio de CNPJ exige a apresentação de documentos específicos na rede de concessionárias autorizadas:

Cartão CNPJ: documento de inscrição e situação cadastral ativa.

documento de inscrição e situação cadastral ativa. Contrato social: estatuto ou requerimento de empresário individual.

estatuto ou requerimento de empresário individual. Inscrição estadual: documentação complementar exigida em determinados estados da federação.

O faturamento ocorre diretamente pela fábrica, com prazos de entrega estipulados conforme a disponibilidade de estoque na rede autorizada.