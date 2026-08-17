TABELA DE PREÇOS
Polo para CNPJ tem preço a partir de R$ 89,5 mil em agosto de 2026
Veja os preços atualizados do VW Polo para CNPJ em agosto de 2026 com descontos de até 9%
A Volkswagen atualizou a tabela de preços do Polo para vendas diretas na modalidade CNPJ em agosto de 2026. A campanha comercial abrange versões comercializadas no mercado nacional, com descontos calculados sobre o valor de tabela do varejo.
O objetivo da montadora é atender empresas, microempreendedores individuais e frotistas com condições diferenciadas de comercialização.
Versões e condições de comercialização
Os descontos aplicados variam conforme a configuração do veículo e a margem definida pela fabricante para o período.
- O Polo Track 1.0 MPI com acréscimo do sistema VW Play é comercializado no varejo pelo preço público de R$ 98.430,00. Para o público CNPJ, o valor cai para R$ 89.571,30, resultando em uma redução de R$ 8.858,70, o que corresponde a um desconto de 9%.
- Na configuração intermediária, o Polo Sense 170 TSI possui preço público de R$ 112.990,00. Nas vendas diretas, o modelo é oferecido por R$ 105.080,70, gerando uma redução de R$ 7.909,30 e um percentual de desconto de 7%.
- O Polo Highline 170 TSI, que representa a opção topo de linha da relação, tem preço sugerido ao público de R$ 138.690,00. Para empresas, o hatch passa a custar R$ 126.207,90. Esta versão concentra o maior volume de redução em valores absolutos, totalizando R$ 12.482,10 de diferença, o equivalente a um desconto de 9%.
Requisitos para compra na modalidade
A aquisição por meio de CNPJ exige a apresentação de documentos específicos na rede de concessionárias autorizadas:
- Cartão CNPJ: documento de inscrição e situação cadastral ativa.
- Contrato social: estatuto ou requerimento de empresário individual.
- Inscrição estadual: documentação complementar exigida em determinados estados da federação.
O faturamento ocorre diretamente pela fábrica, com prazos de entrega estipulados conforme a disponibilidade de estoque na rede autorizada.