Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

LEGISLAÇÃO FEDERAL

Ruas sem placas: saiba o limite de velocidade que gera multa de R$ 880

Artigo do CTB define valores e pontos na carteira para motoristas que ultrapassam o teto permitido

Jair Mendonça Jr
Por
Vias urbanas sem placas seguem 4 classificações técnicas estabelecidas pelo artigo 61 da legislação
Vias urbanas sem placas seguem 4 classificações técnicas estabelecidas pelo artigo 61 da legislação - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina limites de velocidade para vias públicas desprovidas de sinalização regulamentadora. A ausência de placas informativas submete os condutores aos parâmetros fixados pela legislação federal.

Parâmetros em áreas urbanas

As vias urbanas sem placas seguem quatro classificações técnicas estabelecidas pelo artigo 61 da legislação:

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
  • Trânsito rápido: oitenta quilômetros por hora.
  • Arterial: sessenta quilômetros por hora.
  • Coletora: quarenta quilômetros por hora.
  • Local: trinta quilômetros por hora.

Padrões em rodovias e estradas

As rodovias federais e estaduais aplicam diretrizes específicas conforme a infraestrutura da pista:

  • Pista dupla: cento e dez quilômetros por hora para automóveis e motocicletas; noventa quilômetros por hora para veículos de carga e transporte coletivo.
  • Pista simples: cem quilômetros por hora para veículos leves; noventa quilômetros por hora para veículos pesados.
  • Estradas não pavimentadas: sessenta quilômetros por hora.

Sanções por excesso de velocidade

O artigo 218 da norma de trânsito categoriza a infração em três níveis baseados no percentual excedido:

  • Até 20% acima: infração média, penalidade de cento e trinta reais e dezesseis centavos e quatro pontos na carteira nacional de habilitação.
  • Entre 20% e 50% acima: infração grave, penalidade de cento e noventa e cinco reais e vinte e três centavos e cinco pontos.
  • Acima de 50%: infração gravíssima, penalidade multiplicada por três no valor de oitenta e oito reais e quarenta e um centavos [nota interna: valor totalizando o fator multiplicador do teto], além da suspensão imediata do direito de dirigir.

A norma também regula a circulação abaixo da velocidade mínima permitida, que corresponde à metade do limite estabelecido para a via, desde que a conduta comprometa o fluxo normal de veículos sem justificativa técnica.

Leia Também:

MODAL EM CANABRAVA

VLT de Salvador até Arena Barradão: CTB destrava estudos com Vitória
VLT de Salvador até Arena Barradão: CTB destrava estudos com Vitória imagem

AVISO

CTB relança licitação de R$ 490 milhões para 10 trens do metrô
CTB relança licitação de R$ 490 milhões para 10 trens do metrô imagem

MOBILIDADE

Novo presidente da CTB assume comando de projetos do VLT e metrô
Novo presidente da CTB assume comando de projetos do VLT e metrô imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Código de Trânsito Brasileiro (CTB)

Relacionadas

Mais lidas