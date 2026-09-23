Semáforo com radar sem cronômetro pode anular multas? Entenda

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O Projeto de Lei 2975/2026, em tramitação na Câmara dos Deputados, estabelece a obrigatoriedade de instalação de temporizadores com contagem regressiva em semáforos dotados de fiscalização eletrônica.

A proposta altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para condicionar a validade das autuações de trânsito ao funcionamento dos visores.

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Contagem obrigatória : os visores devem exibir o tempo restante tanto para a luz verde quanto para a vermelha.

: os visores devem exibir o tempo restante tanto para a luz verde quanto para a vermelha. Proibição de multas : se o temporizador estiver apagado, quebrado, ausente ou dessincronizado, o radar fica impedido de registrar infrações.

: se o temporizador estiver apagado, quebrado, ausente ou dessincronizado, o radar fica impedido de registrar infrações. Prazo de adequação : órgãos executivos de trânsito terão 60 dias após a publicação da lei para adequar os equipamentos existentes.

: órgãos executivos de trânsito terão 60 dias após a publicação da lei para adequar os equipamentos existentes. Definição técnica : o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) será responsável por regulamentar os requisitos dos visores.

Tramitação no Congresso Nacional

A matéria foi apresentada na Câmara dos Deputados e aguarda análise nas comissões temáticas em caráter conclusivo.

Para entrar em vigor, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado Federal, além de passar por sanção da Presidência da República. Atualmente, as regras vigentes do CTB e as autuações aplicadas por radares continuam inalteradas.