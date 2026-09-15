CAMPANHA PROMOCIONAL
Toyota Hilux tem desconto de R$ 44,7 mil antes da nova geração
Montadora reduz o preço da picape para esvaziar estoques da linha atual e prepara lançamento global
A Toyota iniciou uma campanha promocional para a picape Hilux com redução de preço na versão SRV. O modelo teve o valor reduzido de R$ 314.690 para R$ 269.990, o que representa um abatimento de R$ 44.700.
A fabricante aplica a condição comercial no período que antecede o lançamento da nova geração do veículo no mercado brasileiro. A estratégia comercial foca na desova do estoque atual da picape média.
Além da Hilux, a montadora japonesa estendeu reduções de valores para outras configurações do portfólio, incluindo o utilitário esportivo SW4. As condições estão disponíveis na rede de concessionárias da marca.