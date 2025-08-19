Menu
Ouvir

Toyota reduz preços em até R$ 44,9 mil em agosto de 2025

Redução é válida para modelos do Corolla e Corolla Cross

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

19/08/2025 - 12:10 h
Toyota Corolla Cross XR tem o maior desconto
Toyota Corolla Cross XR tem o maior desconto -

Em oportunidade para comprar de carros, a Toyota do Brasil está neste momento com uma campanha de descontos no mês de agosto de 2025, com redução de até R$ 44,9 mil. As ofertas são válidas para pessoas com deficiência (PCD) e abrangem os modelos Corolla e Corolla Cross.

Toyota Corolla

O maior desconto está no Corolla GLi, que é oferecido ao público PCD por R$ 128.679,72, o que representa uma redução de R$ 41.240,28 após isenção e bonificação de 18% da marca. O preço normal do veículo é de R$ 169.920.

Tudo sobre Autos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Já o Corolla XEi 2.0 CVT, a versão mais vendida do modelo, conta com uma redução de R$ 13.092,92. Assim, o carro vendido por R$ 171.220,00 chega ao público PCD por R$ 158.127,08.

O Corolla Altis Premium CVT, com desconto de R$ 15.211,10. O carro vendido por R$ 198.920,00 chega ao público PCD por R$ 183.708,90.

Há ainda o Altis Premium Hybrid, única versão híbrida dentro da gama da Toyota no segmento PCD. O carro vendido para o público geral por R$ 198.920,00 está sendo comercializado ao público PCD por R$ 183.708,90.

Toyota Corolla Cross

A Toyota também oferece descontos no Corolla Cross. A versão XR 2.0 CVT tem uma redução de R$ 44.977,93, saindo de R$ 185.320 para R$ 140.342,07. Já a versão XRE 2.0 CVT conta com desconto de R$ 14.798,17, com preço final para PCD de R$ 178.721,83

Preços da Toyota para PCD em agosto de 2025

Toyota Corolla:

  • 2.0 GLi CVT: de R$ 169.920 por R$ 128.679,72
  • 2.0 XEi CVT: de R$ 171.220 por R$ 158.127,08
  • 2.0 Altis Premium CVT: de R$ 198.920 por R$ 183.708,90
  • 1.8 Altis Premium Hybrid CVT: de R$ 199.990 por R$ 184.697,07

Toyota Corolla Cross

  • 2.0 XR CVT: de R$ 185.320,00 por R$ 140.342,07
  • 2.0 XRE CVT: de R$ 193.520,00 por R$ 178.721,83

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

