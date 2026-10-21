Acidente com van e carro deixa 29 feridos na Bahia; motorista quebrou as duas pernas

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Um acidente envolvendo uma van de transporte de passageiros e um carro deixou 29 pessoas feridas na manhã desta quarta-feira, 21, no município de Planalto, no sudoeste da Bahia. Seis vítimas estão em estado grave e precisaram ser transferidas para uma unidade hospitalar em Vitória da Conquista.

A van transportava moradores da zona rural em direção ao centro da cidade quando o motorista perdeu o controle do veículo. A van atingiu um carro e, na sequência, bateu contra o muro de uma residência.

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Com o impacto, o condutor ficou preso às ferragens e precisou ser retirado com a ajuda de moradores. Ele sofreu fraturas nas duas pernas.

Seis vítimas em estado grave

Os 29 feridos foram encaminhados inicialmente ao Hospital Municipal de Planalto. Desse total, seis precisaram ser transferidos para o Hospital Geral de Vitória da Conquista devido à gravidade dos ferimentos.

Até a última atualização, os outros 23 pacientes permaneciam internados na unidade municipal. Não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde deles.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Planalto e Vitória da Conquista participaram do resgate. Moradores também utilizaram veículos particulares para ajudar no transporte das vítimas.

Suspeita de falha mecânica

A principal suspeita inicial é de que a van tenha apresentado problemas no sistema de freios, o que teria provocado a perda de controle da direção. A causa do acidente, entretanto, ainda será investigada.

Grande parte dos passageiros reside no distrito de Parafuso e utilizava o transporte diariamente para se deslocar até o centro de Planalto. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.