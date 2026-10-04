Acidente entre caminhão e bicicleta deixa homem morto na BR-116

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Uma colisão entre um caminhão e uma bicicleta causou a morte de um homem na noite do último sábado, 3, na BR-116, em Feira de Santana, cidade da região centro-norte da Bahia. A vítima ainda não foi identificada.

O acidente aconteceu no trecho da rodovia localizado entre a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e o bairro Novo Horizonte.

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Colisão de um caminhão com um ciclista na BR-116 - Foto: (Foto: Reprodução / Redes Sociais

Polícia investiga as circunstâncias do acidente

Segundo a Polícia Civil (PC), ainda não há informações sobre a identidade do homem. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também não divulgou detalhes sobre como a batida aconteceu ou o que teria provocado o acidente.

Após o caso, a PC expediu guias periciais para a remoção do corpo.