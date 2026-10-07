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NOVO EMPREENDIMENTO

Antigo prédio da Embasa vai virar hotel de luxo em Salvador

Imóvel localizado na Avenida Sete de Setembro foi arrematado por R$ 6,7 milhões

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Prédio foi adquirido pelo grupo Brasília Empreendimentos, responsável pelo B Hotel.
Prédio foi adquirido pelo grupo Brasília Empreendimentos, responsável pelo B Hotel. - Foto: Google Street View/Reprodução

O antigo prédio da Embasa, localizado na Avenida Sete de Setembro, próximo à Ladeira de São Bento, vai ser transformado em um novo hotel de luxo. Arrematado por R$ 6,7 milhões, o imóvel foi adquirido pelo grupo Brasília Empreendimentos, responsável pelo B Hotel, em Brasília.

Antes de definir os detalhes do empreendimento, o grupo está realizando avaliações técnicas no imóvel para entender as possibilidades de ocupação e estabelecer as próximas etapas do projeto. Ainda está em fase de desenvolvimento a proposta final. As informações são do Alô Alô Bahia.

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O prédio possui área total de 319,28 m² e 1.960 m² de área construída, e conta com cinco andares, subsolo, térreo e cobertura.

O leilão, que aconteceu no dia 28 de maio deste ano, teve apenas um lance, que foi pago à vista. Além dos R$ 6,7 milhões, a empresa pagou também a comissão da leiloeira, de aproximadamente R$ 335 mil.

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Tags

Embasa Empreendimento hotel de luxo

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