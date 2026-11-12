BAHIA
Após ter corpo incendiado, jovem grávida apresenta nova atualização sobre estado de saúde
Após resultados médicos, família questiona a falta de assistência
A jovem Paloma da Silva Gomes, de 21 anos, que teve o corpo incendiado pelo namorado em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, recebeu alta hospitalar na sexta-feira, 6, mas ainda precisa de atendimento especializado em Salvador.
Grávida de seis meses, ela retornou à capital baiana na terça-feira, 10, para realizar exames, procedimentos cirúrgicos e dar continuidade ao tratamento das queimaduras.
Família questiona alta hospitalar e denuncia falta de assistência
A situação provocou indignação entre os familiares, que questionam a alta médica e denunciam dificuldades para garantir a assistência necessária. Segundo os parentes, Paloma precisa retornar frequentemente a Salvador para realizar raspagens nas áreas atingidas e trocar curativos. A família também afirma que procurou a Prefeitura de Vitória da Conquista para solicitar apoio, mas não recebeu retorno.
Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o transporte da jovem foi realizado pelo Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e que tenta contato com a acompanhante para atualizar as informações.
A família, no entanto, nega ter recebido as tentativas de contato. Já a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que não comenta casos individuais por questões de sigilo médico.
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Jovem foi incendiada dentro de casa após discussão
Paloma foi vítima de uma tentativa de feminicídio no dia 26 de outubro. O principal suspeito é o namorado, Saymon Santos Silva, de 18 anos, com quem ela mantinha um relacionamento havia cerca de um ano. Segundo as investigações, após uma discussão, o jovem teria jogado álcool sobre o corpo da companheira e ateado fogo com um isqueiro.
Suspeito foi preso três dias após o crime
Após o crime, Saymon fugiu, mas foi preso três dias depois e permanece à disposição da Justiça no Conjunto Penal de Vitória da Conquista. A Polícia Civil informou que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do caso. O inquérito segue em andamento sob sigilo.