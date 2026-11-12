Após ter corpo incendiado, jovem grávida apresenta nova atualização sobre estado de saúde

A jovem Paloma da Silva Gomes, de 21 anos, que teve o corpo incendiado pelo namorado em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, recebeu alta hospitalar na sexta-feira, 6, mas ainda precisa de atendimento especializado em Salvador.



Grávida de seis meses, ela retornou à capital baiana na terça-feira, 10, para realizar exames, procedimentos cirúrgicos e dar continuidade ao tratamento das queimaduras.

Família questiona alta hospitalar e denuncia falta de assistência

A situação provocou indignação entre os familiares, que questionam a alta médica e denunciam dificuldades para garantir a assistência necessária. Segundo os parentes, Paloma precisa retornar frequentemente a Salvador para realizar raspagens nas áreas atingidas e trocar curativos. A família também afirma que procurou a Prefeitura de Vitória da Conquista para solicitar apoio, mas não recebeu retorno.

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Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o transporte da jovem foi realizado pelo Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e que tenta contato com a acompanhante para atualizar as informações.



A família, no entanto, nega ter recebido as tentativas de contato. Já a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que não comenta casos individuais por questões de sigilo médico.





Jovem foi incendiada dentro de casa após discussão

Paloma foi vítima de uma tentativa de feminicídio no dia 26 de outubro. O principal suspeito é o namorado, Saymon Santos Silva, de 18 anos, com quem ela mantinha um relacionamento havia cerca de um ano. Segundo as investigações, após uma discussão, o jovem teria jogado álcool sobre o corpo da companheira e ateado fogo com um isqueiro.

Suspeito foi preso três dias após o crime

Após o crime, Saymon fugiu, mas foi preso três dias depois e permanece à disposição da Justiça no Conjunto Penal de Vitória da Conquista. A Polícia Civil informou que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do caso. O inquérito segue em andamento sob sigilo.