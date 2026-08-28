Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

BAHIA

Aposta baiana leva bolada em Mega-Sena de R$ 25 milhões; veja números

O jogo foi realizado na modalidade bolão, com oito cotas

Luiza Nascimento
Por
Mega-Sena
Mega-Sena - Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

Uma aposta realizada no município de Pilão Arcado, localizado no Vale do São Francisco, no norte da Bahia, faturou R$ 55.536,48 mil no sorteio da Mega-Sena desta quinta-feira, 27.

O jogo foi realizado na modalidade bolão, com oito cotas, e acertou cinco dezenas. Ninguém acertou os seis números sorteados e o concurso 3059, que valia R$ 25 milhões, acumulou.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

As dezenas sorteadas foram: 11 – 14 – 30 – 38 – 49 – 55

No total, 26 jogos de todo o Brasil acertaram a quina da Mega-Sena, no entanto, a aposta soteropolitana foi única baiana a ganhar.

Leia Também:

BRILHO DO AMANHÃ

Operação contra violência infantil termina com 51 presos na Bahia
Operação contra violência infantil termina com 51 presos na Bahia imagem

ELEIÇÕES 2026

Sexta de campanha: veja agenda dos candidatos ao governo da Bahia
Sexta de campanha: veja agenda dos candidatos ao governo da Bahia imagem

SEM ALVARÁ

Interditado após morte de empresária, centro cirúrgico em Ilhéus funcionava sem alvará
Interditado após morte de empresária, centro cirúrgico em Ilhéus funcionava sem alvará imagem

Próximo sorteio

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou. Assim, a estimativa para o próximo sorteio, marcado para domingo, 30, é de R$ 30 milhões.

Como e onde sacar?

O prêmio pode ser sacado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação dos seguintes documentos:

  • Comprovante de identidade original com CPF
  • Recibo de aposta original e premiado

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Já para as apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

Até quando é possível sacar?

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois disso, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Mega-sena Pilão Arcado

Relacionadas

Mais lidas