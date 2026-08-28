Aposta baiana leva bolada em Mega-Sena de R$ 25 milhões; veja números

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Uma aposta realizada no município de Pilão Arcado, localizado no Vale do São Francisco, no norte da Bahia, faturou R$ 55.536,48 mil no sorteio da Mega-Sena desta quinta-feira, 27.

O jogo foi realizado na modalidade bolão, com oito cotas, e acertou cinco dezenas. Ninguém acertou os seis números sorteados e o concurso 3059, que valia R$ 25 milhões, acumulou.

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As dezenas sorteadas foram: 11 – 14 – 30 – 38 – 49 – 55

No total, 26 jogos de todo o Brasil acertaram a quina da Mega-Sena, no entanto, a aposta soteropolitana foi única baiana a ganhar.

Próximo sorteio

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou. Assim, a estimativa para o próximo sorteio, marcado para domingo, 30, é de R$ 30 milhões.

Como e onde sacar?

O prêmio pode ser sacado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação dos seguintes documentos:

Comprovante de identidade original com CPF

Recibo de aposta original e premiado

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Já para as apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

Até quando é possível sacar?

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois disso, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).