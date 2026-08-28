ELEIÇÕES 2026
Sexta de campanha: veja agenda dos candidatos ao governo da Bahia
Compromissos vão de sabatinas na capital a caminhadas no interior
Por Yuri Abreu
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Os candidatos ao governo da Bahia dão continuidade, nesta sexta-feira, 28, às respectivas agendas de campanha na disputa pelo Palácio de Ondina. Entre os compromissos, sabatinas a portais, na capital baiana, além de caminhadas e comícios no interior do estado.
Confira:
ACM Neto (União Brasil)
Manhã
- Reunião e atendimento a lideranças políticas de diversas regiões da Bahia
Tarde
- Participa, a partir das 15h44, de caminhada no bairro de São Cristóvão, em Salvador, ao lado do prefeito Bruno Reis;
- Reunião com coordenação de campanha
Noite
- Participa de caminhada e comício em Santo Amaro
Jerônimo Rodrigues (PT)
Manhã
- Atendimentos institucionais
Leia Também:
Tarde
- 15h - Caminhada no bairro da Liberdade com Lula, Jaques Wagner e Rui Costa
Ronaldo Mansur (PSOL)
Tarde
- 12h - Sabatina do site Política ao Vivo (Pituaçu)
- 15h - Reunião com a equipe de comunicação e programa de TV
Aroldo Félix (UP)
Manhã
- 8h - panfletagem e conversa com eleitores na Feira Livre de Cruz das Almas
Tarde
- 12h - panfletagem na Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) - campus Cruz das Almas