Sexta de campanha: veja agenda dos candidatos ao governo da Bahia

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Os candidatos ao governo da Bahia dão continuidade, nesta sexta-feira, 28, às respectivas agendas de campanha na disputa pelo Palácio de Ondina. Entre os compromissos, sabatinas a portais, na capital baiana, além de caminhadas e comícios no interior do estado.

Confira:

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ACM Neto (União Brasil) durante sabatina em A TARDE - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

ACM Neto (União Brasil)

Manhã

Reunião e atendimento a lideranças políticas de diversas regiões da Bahia

Tarde

Participa, a partir das 15h44, de caminhada no bairro de São Cristóvão, em Salvador, ao lado do prefeito Bruno Reis;

Reunião com coordenação de campanha

Noite

Participa de caminhada e comício em Santo Amaro

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

Atendimentos institucionais

Tarde

15h - Caminhada no bairro da Liberdade com Lula, Jaques Wagner e Rui Costa

O candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL) - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Ronaldo Mansur (PSOL)

Tarde

12h - Sabatina do site Política ao Vivo (Pituaçu)

15h - Reunião com a equipe de comunicação e programa de TV

Aroldo Félix, candidato pelo UP - Foto: Divulgação

Aroldo Félix (UP)

Manhã

8h - panfletagem e conversa com eleitores na Feira Livre de Cruz das Almas

Tarde