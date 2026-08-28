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ELEIÇÕES 2026

Sexta de campanha: veja agenda dos candidatos ao governo da Bahia

Compromissos vão de sabatinas na capital a caminhadas no interior

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Confira as agendas dos candiatos ao governo da Bahia para esta sexta-feira, 28
Confira as agendas dos candiatos ao governo da Bahia para esta sexta-feira, 28 - Foto: Nelson Júnior | TSE
Eleições 2026

Os candidatos ao governo da Bahia dão continuidade, nesta sexta-feira, 28, às respectivas agendas de campanha na disputa pelo Palácio de Ondina. Entre os compromissos, sabatinas a portais, na capital baiana, além de caminhadas e comícios no interior do estado.

Confira:

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ACM Neto (União Brasil) durante sabatina em A TARDE
ACM Neto (União Brasil) durante sabatina em A TARDE - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

ACM Neto (União Brasil)

Manhã

  • Reunião e atendimento a lideranças políticas de diversas regiões da Bahia

Tarde

  • Participa, a partir das 15h44, de caminhada no bairro de São Cristóvão, em Salvador, ao lado do prefeito Bruno Reis;
  • Reunião com coordenação de campanha

Noite

  • Participa de caminhada e comício em Santo Amaro
Governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Governador Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

  • Atendimentos institucionais

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Tarde

  • 15h - Caminhada no bairro da Liberdade com Lula, Jaques Wagner e Rui Costa
O candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL)
O candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL) - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Ronaldo Mansur (PSOL)

Tarde

  • 12h - Sabatina do site Política ao Vivo (Pituaçu)
  • 15h - Reunião com a equipe de comunicação e programa de TV
Aroldo Félix, candidato pelo UP
Aroldo Félix, candidato pelo UP - Foto: Divulgação

Aroldo Félix (UP)

Manhã

  • 8h - panfletagem e conversa com eleitores na Feira Livre de Cruz das Almas

Tarde

  • 12h - panfletagem na Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) - campus Cruz das Almas
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