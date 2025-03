Bahia bate recorde de turistas estrangeiros e supera média nacional

Novidade foi celebrada pelo secretário Maurício Bacelar - Foto: Tatiana Azeviche | Ascom Setur BA

A Bahia ultrapassou o número de visitantes estrangeiros nos primeiros meses deste ano, em comparação com 2024. Somente neste período, o estado recebeu mais de 50 mil turistas, resultando em um crescimento de 61,6%, de acordo com o Ministério do Turismo.

O número, coletado em parceria com a Polícia Federal (PF), também fez com a Bahia crescesse 57% acima da média nacional e do índice do Nordeste, que foi de 53,4%. A novidade foi celebrada pelo secretário estadual de Turismo (Setur), Maurício Bacelar, que atribuiu o feito à abertura de novos voos internacionais.

“O Governo do Estado preparou a Bahia para alcançar esses resultados. Temos atraído os olhares do mundo, com a nossa participação nas principais feiras internacionais de turismo. Somamos a isso a conquista de novos voos da América do Sul e da Europa, que facilitam o acesso dos estrangeiros ao destino da diversidade. O turismo baiano foi globalizado, o que aumenta a nossa responsabilidade em dar continuidade ao forte trabalho de promoção, qualificação de trabalhadores, obras estruturantes e captação de voos, para atrair um número ainda maior de viajantes do exterior”, disse.

Nos dois primeiros meses deste ano, somando apenas Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas, os estados receberam 49,3 mil estrangeiros, número inferior ao da Bahia, que registrou 50,4 mil. Destaque para fevereiro, quando os aeroportos baianos tiveram um incremento de 64% no número de viajantes internacionais. Somente no Carnaval, houve o crescimento de 16%, com o registro de visitantes de mais de 70 países, que vieram curtir os 40 anos do Axé Music.