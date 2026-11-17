O verão é o período mais aguardado pelo turismo da Bahia. A alta estação, que se caracteriza pelo movimento intenso em todo estado, traz mais eventos, mais voos e mais visitantes que buscam desde as águas mornas das nossas praias, até as grandes festas marcadas por sua animação inconfundível.

O portal A TARDE esteve no aeroporto de Salvador para acompanhar o lançamento da alta temporada de verão e carnaval.

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Nesta temporada de 2026/2027, principalmente no período de 15 de dezembro a 31 de janeiro, a Bahia pretende receber mais de 10 milhões de visitantes. Essa foi uma das projeções dadas por Giulliana Brito, chefe de gabinete da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur).

"O verão da Bahia é o período de mais estratégico e mais importante, que coincide com as férias escolares, as festividades de fim de ano e com o Carnaval, emblemático e visitado por todos. Então, a expectativa é muito positiva, esperamos em torno de mais de 10 milhões de visitantes com o incremento, certamente, de 25 bilhões de reais na economia baiana", afirma ela.

Como o aeroporto se prepara para receber os turistas?

Nesse contexto, o aeroporto tem um papel fundamental, pois é a principal porta de entrada para o estado, o qual conta com mais de 200 destinos turísticos.

De acordo com Julia Orrico, diretora comercial do Salvador Bahia Airport, durante a alta temporada serão 1.600.000 assentos ofertados, um crescimento de 2,4% em relação ao ano passado.

"É a melhor alta temporada dos últimos tempos. A gente vai ter o melhor Natal, melhor período de Réveillon e o melhor Janeiro dos últimos 10 anos. Em alguns dias específicos da alta temporada vamos ter uma movimentação por dia de mais ou menos 38.000 passageiros", diz Julia.

Para receber a expressiva quantidade de turistas, é importante que o aeroporto também seja um local hospitaleiro. Por isso, Júlio Ribas, CEO do Salvador Bahia Airport, destaca espaços preparados para acolher quem chega ou quem está apenas de passagem.

"Realmente o equipamento tem que ser completo, não basta a oferta de voos. Desde a experiência do meio-fio até o embarque, o visitante passa por uma série de pontos, incluindo a hospitalidade, alimentação e outros equipamentos, como o lounge e a sala multissensorial para as pessoas neurodivergentes e as famílias atípicas", compartilha o CEO.

Um outro ponto que também merece destaque é a conectividade aérea da Bahia. Segundo Julia, ter voos de conexão no aeroporto é muito significativo, porque amplia a quantidade de pares de destinos. Além de ofertar mais opções para os viajantes, também ajuda a aumentar o fluxo de passageiros.

Salvador aposta em atrativos como principal ponto turístico da Bahia

Não podemos falar de alta estação e do turismo sem falar de Salvador, cartão postal do estado e local mais procurado por quem quer conhecer a Bahia.

Para Alexandre Reis, secretário cultura e turismo da prefeitura de Salvador, a cidade já é um "museu a céu aberto" e conta com diversos atrativos desde da hospedagem até as programações festivas, este ano anunciadas antecipadamente, como o Festival da Virada.

"Já entregamos mais de 14 equipamentos culturais, transformamos o comércio, investimos quase 1 bilhão de reais naquele centro histórico e agora em um segundo momento, investiremos mais 84 milhões de dólares, o que reforça o compromisso com o turismo de Salvador e da Bahia", afirma o secretário.