Bahia é o 3º estado com mais crianças internadas por quedas

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A Bahia é o terceiro estado com maior número de crianças internadas por quedas. Entre 2016 e 2025, a federação somou 27,2 mil internações de crianças envolvendo quedas. As informações são do levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), a partir de registros do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a SBP, acidentes desse tipo estão entre as situações que mais exigem atenção de famílias e cuidadores. Para a entidade, a maioria das quedas poderia ser evitada por meio da adoção de medidas simples de segurança.

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Ao todo, 15 mil crianças com menos de 10 anos foram internadas após acidentes envolvendo quedas. Entre 2016 e 2025, esse número soma 330 mil internações, média de 33 mil casos por ano.

Como evitar quedas de crianças

A entidade orienta que os responsáveis invistam na “identificação prévia de riscos”, que podem existir em cada ambiente onde a criança vive. Com isso, é preciso adotar cuidados adequados à idade e à capacidade da criança.

Confira recomendações para prevenir quedas em cada faixa etária

Até 1 ano

Nunca deixar o bebê sozinho em locais altos, como cama, trocador, sofá ou cadeira.

Preferir brincar no chão, em ambiente protegido.

Quando estiver aprendendo a sentar, manter supervisão próxima e usar proteção adequada para evitar quedas para trás.

e usar proteção adequada para evitar quedas para trás. Ao carregar o bebê em escadas, apoiar-se no corrimão e evitar pisos molhados ou escorregadios.

Não deixar o bebê sob os cuidados de outra criança.

De 1 a 4 anos

Instalar telas em janelas, sacadas e vãos desprotegidos e manter móveis e objetos longe desses locais.

em janelas, sacadas e vãos desprotegidos e manter móveis e objetos longe desses locais. Evitar brincadeiras em superfícies molhadas ou escorregadias , principalmente em banheiros e áreas próximas a piscinas.

, principalmente em banheiros e áreas próximas a piscinas. Ao usar triciclos, patinetes ou skates, escolher equipamentos adequados à idade e ao peso, usar equipamentos de proteção e optar por locais seguros, nunca vias públicas.

e optar por locais seguros, nunca vias públicas. Redobrar a atenção com beliches e nunca deixar a criança sem a supervisão de um adulto.

De 5 a 9 anos

Supervisionar brincadeiras em locais de maior risco, como árvores, muros, lajes e parques.

em locais de maior risco, como árvores, muros, lajes e parques. Bicicletas, patinetes, skates e outros brinquedos de locomoção devem ser usados sempre com equipamentos de proteção, como capacete, joelheiras, cotoveleiras e tornozeleiras.

Evitar o uso de celular e outras telas enquanto a criança estiver caminhando , brincando ou em movimento, especialmente em vias públicas, pois a distração aumenta o risco de acidentes.

Idades para ter atenção redobrada

A Sociedade Brasileira de Pediatria mostra que o número de internações por quedas foi maior na faixa etária de 5 a 9 anos, com 193,8 mil casos.

Entre crianças de 1 a 4 anos, foram 110,1 mil hospitalizações.

Confira o ranking de internações por estado

São Paulo lidera o ranking de internações por quedas entre crianças menores de 10 anos. Na sequência, aparece Minas Gerais, com 33,4 mil notificações. A Bahia fecha o top 3. Confira a lista: