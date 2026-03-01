Menu
BAHIA

Bahia emplaca quatro apostas na Mega-Sena; veja as cidades premiadas

Bilhetes do interior acertaram a quina; prêmio principal acumula e pode pagar R$ 160 milhões

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

01/03/2026 - 10:49 h

Quatro apostas baianas fizeram cinco acertos na Mega-Sena
A Bahia teve quatro apostas premiadas no concurso 2978 da Mega-Sena, sorteado neste sábado, 28. Todas acertaram cinco dezenas e garantiram lugar entre os vencedores da quina.

No total, 129 apostas em todo o país cravaram cinco números. Cada uma receberá R$ 38.181,97.

Apesar disso, ninguém conseguiu acertar as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo sorteio, marcado para terça-feira, 03, é de R$ 160 milhões.

Cidades baianas que tiveram ganhadores

De acordo com dados oficiais, os bilhetes premiados no estado foram registrados em municípios do interior.

Em Capim Grosso (BA), uma aposta simples, com seis números, foi realizada em canal físico. Em Guanambi (BA), duas apostas simples, também com seis dezenas, foram feitas via Internet Banking da Caixa. Santa Maria da Vitória (BA) teve um bilhete simples registrado em lotérica física. Já em Vitória da Conquista (BA), o prêmio saiu para um bolão com duas cotas, igualmente com seis números apostados.

Cada aposta garantiu R$ 38.181,97. No caso do bolão de Vitória da Conquista, o valor será dividido entre os dois participantes.

Panorama no país

Além da Bahia, apostas de diversos estados também acertaram a quina. Ao todo, foram 129 bilhetes premiados com cinco acertos no Brasil.

Na quadra, 9.449 apostas acertaram quatro dezenas e cada uma receberá R$ 859,23.

Com o prêmio principal acumulado e estimado em R$ 160 milhões, a tendência é de aumento na procura por apostas para o próximo concurso.

x