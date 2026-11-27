A Bahia busca ampliar as relações econômicas com a China e atrair novos investimentos para o estado. Durante missão institucional no país asiático, o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Augusto Vasconcelos, participou, em Shenzhen, da formalização de um memorando de cooperação entre a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e representantes da cidade chinesa, incluindo a prefeitura e a Câmara de Comércio local.

A missão institucional percorreu cinco cidades chinesas: Pequim, Xi’an, Zhengzhou, Guangzhou e Shenzhen. Ao longo da agenda, o secretário se reuniu com autoridades locais, representantes do setor empresarial e integrantes do alto escalão da direção da BYD para discutir perspectivas de expansão das atividades industriais da companhia em Camaçari e identificar novas oportunidades de investimentos para a Bahia.

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Em Shenzhen, Augusto Vasconcelos esteve reunido com Floriano Pesaro, diretor da ApexBrasil; Luiz Fernando, diretor de Relações Institucionais da BYD Brasil; e Jhon Yu, chefe do North American Representative Office of Shenzhen.

O encontro representa mais um passo na aproximação entre as duas economias, com perspectivas de estimular negócios, promover intercâmbios culturais, ampliar investimentos e fortalecer iniciativas de desenvolvimento e inclusão produtiva.

Ao destacar a importância da parceria, o secretário ressaltou o potencial da cooperação entre as duas regiões.

“Brasil tem intensificado suas relações com a China e, hoje, demos mais um passo com a assinatura de um memorando de entendimentos com a cidade de Shenzhen. O termo foi firmado pela Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Destacamos a importância dessa parceria para impulsionar negócios, promover aproximações culturais e estimular o desenvolvimento das duas regiões.”

BYD em Camaçari

A BYD, uma das maiores indústrias automobilísticas do planeta, tem sede em Shenzhen e uma unidade no município de Camaçari, na Bahia, que será a segunda maior fábrica da empresa no mundo.

Durante a reunião, Floriano Pesaro, diretor de Gestão Corporativa da ApexBrasil, agradeceu ao Governo da Bahia pelo apoio à instalação da empresa em Camaçari e ressaltou a importância da parceria para consolidar a presença de uma das principais companhias de Shenzhen no Brasil, com produção destinada ao mercado brasileiro e às Américas.

Ao comentar os resultados da relação entre as duas regiões, Augusto Vasconcelos destacou a possibilidade de ampliar a parceria para outros setores da economia.

“Essa relação tem trazido benefícios para as duas partes, gerando empregos e crescimento econômico. Mas existem outros setores que também podem se beneficiar. A intenção é atrair novos investimentos para o nosso estado, ampliar as oportunidades para a população baiana e diversificar também a nossa economia”, destacou Augusto Vasconcelos.