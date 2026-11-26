Siga o A TARDE no Google

Um motorista viveu momentos de tensão ao ser mantido refém e obrigado a dirigir o próprio carro enquanto três suspeitos cometiam assaltos em Serrinha, na região sisaleira da Bahia. O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 26, e terminou com a prisão de um jovem de 18 anos e a apreensão de dois adolescentes, ambos de 17.

Segundo a Polícia Militar, equipes iniciaram as buscas após receberem denúncias de que um automóvel estaria sendo utilizado em uma sequência de roubos no município. O veículo foi localizado na Rua Guedes de Brito, nas imediações da Praça do Vista Alegre.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao notarem a presença da polícia, os ocupantes descartaram um objeto pela janela do carro. Durante a abordagem, os agentes encontraram celulares roubados e recuperaram um simulacro de pistola que havia sido jogado na rua.

Motorista era mantido refém

Durante a ocorrência, os policiais constataram que o condutor do veículo também era vítima do trio. Ele relatou que teve o carro roubado e foi obrigado a circular por diferentes pontos da cidade e da zona rural enquanto os suspeitos praticavam os crimes.

Ao todo, seis celulares, o automóvel e o simulacro de arma de fogo foram apreendidos.

Trio à disposição da Justiça

O jovem de 18 anos foi autuado pelos crimes de roubo, sequestro e cárcere privado. Já os adolescentes foram apreendidos por atos infracionais análogos aos mesmos crimes.

O adulto permanece custodiado à disposição da Justiça, enquanto os menores estão à disposição da Vara da Criança e do Adolescente.