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Dois funcionários de uma loja de roupas são investigados por suspeita de furtar mercadorias do próprio estabelecimento em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A dupla teria utilizado sacos de lixo para retirar as peças sem levantar suspeitas. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 30 mil.

Na manhã desta quinta-feira, 26, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de um dos investigados, um homem de 28 anos, no bairro Brasil. No imóvel, foram recuperadas 39 peças de vestuário masculino, avaliadas em aproximadamente R$ 1 mil, além de um celular apreendido.

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Mercadorias eram disfarçadas de lixo

De acordo com as investigações, os funcionários colocavam as roupas em sacos de lixo ao final do expediente e deixavam o estabelecimento simulando o descarte de resíduos. A prática teria ocorrido durante meses.

“Segundo levantamento preliminar apresentado pela empresa, os desvios teriam ocorrido ao longo dos últimos meses e causado um prejuízo superior a R$ 30 mil ao estabelecimento”, afirmou o delegado Shangai Alexandre Ramos, titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

Funcionário confessa participação

O homem foi levado à delegacia, onde confessou participação nos furtos. Ele responderá em liberdade por furto qualificado por abuso de confiança. A outra funcionária investigada será intimada para prestar depoimento.

As investigações continuam para esclarecer os crimes e identificar todos os envolvidos. As roupas recuperadas serão devolvidas à empresa após os procedimentos legais.