AÇÃO POLICIAL
Funcionários escondem roupas em saco de lixo para furtar loja na Bahia
Prejuízo estimado ultrapassa R$ 30 mil
Dois funcionários de uma loja de roupas são investigados por suspeita de furtar mercadorias do próprio estabelecimento em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A dupla teria utilizado sacos de lixo para retirar as peças sem levantar suspeitas. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 30 mil.
Na manhã desta quinta-feira, 26, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de um dos investigados, um homem de 28 anos, no bairro Brasil. No imóvel, foram recuperadas 39 peças de vestuário masculino, avaliadas em aproximadamente R$ 1 mil, além de um celular apreendido.
Mercadorias eram disfarçadas de lixo
De acordo com as investigações, os funcionários colocavam as roupas em sacos de lixo ao final do expediente e deixavam o estabelecimento simulando o descarte de resíduos. A prática teria ocorrido durante meses.
“Segundo levantamento preliminar apresentado pela empresa, os desvios teriam ocorrido ao longo dos últimos meses e causado um prejuízo superior a R$ 30 mil ao estabelecimento”, afirmou o delegado Shangai Alexandre Ramos, titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).
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Funcionário confessa participação
O homem foi levado à delegacia, onde confessou participação nos furtos. Ele responderá em liberdade por furto qualificado por abuso de confiança. A outra funcionária investigada será intimada para prestar depoimento.
As investigações continuam para esclarecer os crimes e identificar todos os envolvidos. As roupas recuperadas serão devolvidas à empresa após os procedimentos legais.