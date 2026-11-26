CASO MISTERIOSO!
Corpo é encontrado boiando com sinais de afogamento em Salvador
Portal A Tarde entrou em contato com a Polícia Civil e atualizaram sobre o caso
O corpo de um homem, ainda sem identificação formal, foi encontrado nesta quinta-feira, 26, no bairro da Ribeira, em Salvador. O cadáver apresentava indícios de afogamento, conforme informações da Polícia Civil repassadas ao Portal A TARDE.
Polícia investiga circunstâncias da morte
Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a 3ª Delegacia Territorial (DT/Bonfim) registrou a ocorrência. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias em que o homem morreu.
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Guias para perícia e remoção foram expedidas
A Polícia Civil informou ainda que foram expedidas as guias para realização da perícia e remoção do corpo. A vítima ainda não teve a identidade formalmente confirmada.