Siga o A TARDE no Google

Um homem suspeito de liderar um grupo criminoso especializado em golpes envolvendo falsos consórcios foi preso nesta quinta-feira, 26, no bairro de Águas Claras, em Salvador.



A ação faz parte da Operação Cláusula Oculta, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia para desarticular o esquema que prometia facilitar a compra de imóveis, veículos e outros bens. Durante a operação, outro suspeito também foi preso em flagrante em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).





Anúncios nas redes sociais atraíam vítimas

De acordo com as investigações, iniciadas em 2026, os suspeitos utilizavam plataformas digitais e redes sociais para anunciar imóveis, automóveis e outros bens com supostas condições facilitadas de financiamento. As ofertas incluíam promessas de cartas de crédito e contemplação imediata.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após demonstrarem interesse, as vítimas eram induzidas a realizar pagamentos acreditando que receberiam financiamento ou crédito disponível para adquirir os bens. No entanto, segundo a Polícia Civil, elas acabavam assinando contratos de consórcio sem qualquer garantia de contemplação imediata.



Operação cumpriu 26 mandados de busca e apreensão

Coordenada pela Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), a Operação Cláusula Oculta cumpriu 26 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. As diligências ocorreram em bairros de Salvador, na Região Metropolitana e em Feira de Santana, no interior da Bahia.

Durante as buscas, foram apreendidos computadores, notebooks, celulares, documentos e contratos que devem auxiliar no aprofundamento das investigações. Segundo o delegado Felipe Motta, titular da Decon, duas pessoas foram presas em flagrante durante a operação por suspeita de envolvimento em crimes de estelionato.





Polícia investiga novas vítimas

Em entrevista, o delegado Felipe Motta explicou que o grupo anunciava veículos e imóveis em sites de ofertas e redes sociais para atrair consumidores. Depois de receber os pagamentos, os suspeitos não disponibilizavam os bens prometidos.

A Polícia Civil continua investigando o caso para identificar outras possíveis vítimas e os demais envolvidos no esquema criminoso.