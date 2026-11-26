Jogador revelado no Esporte Clube Bahia, Hayner Cordeiro teve prisão decretada nesta quinta-feira, 26. Detalhes da decisão judicial contra o lateral-direito revelaram diálogos atribuídos a ele pela investigação. As informações são do ge.

De acordo com a reportagem, em um dos diálogos, Hayner sugere assaltar uma testemunha e afirma que "é pra matar os dois" ao comentar depoimentos prestados contra integrantes de uma facção no Espírito Santo.

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O defensor do Vila Nova foi preso após se apresentar à polícia, acompanhado de um advogado do Tigrão. Ele garante ser inocente e declarou entender que a medida possui "caráter sensacionalista, com o objetivo de desestabilizar o clube".

Cenário de Hayner mudou

Antes da decisão desta quinta-feira, Hayner não era réu na ação penal principal. No entanto, o cenário mudou após a polícia extrair mensagens do celular apreendido com David Corrêa, jogador revelado no Vitória e preso na mesma operação. Foram colhidos novos depoimentos neste mês de novembro, levando o Ministério Público a denunciar o lateral.

Hayner passou a responder como réu pelo crime de impedir ou embaraçar investigação de infração penal que envolva organização criminosa (artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.850/2013), cuja pena prevista varia de três a oito anos de reclusão.

"É pra matar os dois"

Segundo a investigação, ao tratar de pessoas que haviam prestado depoimento contra o grupo investigado, Hayner teria escrito: "é pra matar os dois".

Três dias depois, teria lamentado que Wesley Almeida de Jesus — sobrevivente de uma tentativa de homicídio atribuída pela polícia a Edson e Ruan, apontados como líderes do grupo — não tenha morrido no atentado: "o foda que ele é a vítima, mano. tá vivo. deixou o cara vivo. O pior de tudo é isso".

Plano para roubar celular

De acordo com o despacho, ao descobrir que o relato de Wesley Jesus poderia afetar Edson, Hayner teria sugerido que o celular onde estariam armazenadas provas fosse subtraído num assalto. "Qualquer coisas nóis manda alguém assaltar ele lá [...] tomar aí esse bagulho aí, esse telefone aí".

Tentativa de suborno

Segundo a decisão, Hayner e David teriam oferecido R$ 5 mil aos irmãos Wesley e Henrique de Jesus, conhecido como "Japinha", para que retirassem acusações e mudassem seus depoimentos em favor de Edson. O atleta revelado no Bahia teria ligado para Wesley e tentado convencê-lo.