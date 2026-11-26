POLÍCIA
Advogada é presa após tentar mudar depoimento de testemunha em Salvador
Mulher foi gravada tentando interferir em uma investigação de homicídio
Uma advogada foi presa em flagrante pela Polícia Civil, em Salvador, suspeita de tentar interferir em uma investigação de homicídio por meio de coação de testemunha e fraude processual.
A prisão ocorreu na quarta-feira, 25, após a profissional comparecer à sede da 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos-os-Santos (3ª DH/BTS), acompanhada da testemunha, para formalizar novas declarações sobre o caso.
Segundo a Polícia Civil, a testemunha havia prestado um primeiro depoimento que incriminava os supostos autores do homicídio, ocorrido em abril deste ano. Posteriormente, passou a sofrer pressão dos investigados para alterar a versão apresentada à polícia.
A tentativa de mudança no depoimento foi registrada em vídeo. De acordo com a investigação, a advogada foi gravada na terça-feira, 24, no cartório da unidade policial, ditando à testemunha o conteúdo que deveria ser declarado. A nova versão apresentava divergências em relação ao depoimento original.
A prisão em flagrante foi fundamentada nos elementos reunidos pela investigação, que apontaram uma possível tentativa de obstrução do trabalho policial.
Advogada foi autuada por quatro crimes
Após a prisão, a profissional foi autuada pelos crimes de coação no curso do processo, fraude processual, falsidade ideológica e tergiversação, previstos no Código Penal Brasileiro.
A testemunha foi incluída em um programa federal de assistência a vítimas e testemunhas ameaçadas. A iniciativa oferece proteção, acolhimento provisório e assistência social, psicológica e jurídica a pessoas que sofrem ameaças em razão da colaboração com investigações ou processos criminais, além de seus familiares.
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Suspeita foi encaminhada ao sistema prisional
Segundo a Polícia Civil, os procedimentos legais foram observados, incluindo o acionamento da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA).
O auto de prisão em flagrante foi lavrado, e a advogada foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.
Com informações de Anderson Oliveira/Ascom-PCBA.