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Uma advogada foi presa em flagrante pela Polícia Civil, em Salvador, suspeita de tentar interferir em uma investigação de homicídio por meio de coação de testemunha e fraude processual.

A prisão ocorreu na quarta-feira, 25, após a profissional comparecer à sede da 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos-os-Santos (3ª DH/BTS), acompanhada da testemunha, para formalizar novas declarações sobre o caso.

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Segundo a Polícia Civil, a testemunha havia prestado um primeiro depoimento que incriminava os supostos autores do homicídio, ocorrido em abril deste ano. Posteriormente, passou a sofrer pressão dos investigados para alterar a versão apresentada à polícia.

A tentativa de mudança no depoimento foi registrada em vídeo. De acordo com a investigação, a advogada foi gravada na terça-feira, 24, no cartório da unidade policial, ditando à testemunha o conteúdo que deveria ser declarado. A nova versão apresentava divergências em relação ao depoimento original.

A prisão em flagrante foi fundamentada nos elementos reunidos pela investigação, que apontaram uma possível tentativa de obstrução do trabalho policial.

Advogada foi autuada por quatro crimes

Após a prisão, a profissional foi autuada pelos crimes de coação no curso do processo, fraude processual, falsidade ideológica e tergiversação, previstos no Código Penal Brasileiro.

A testemunha foi incluída em um programa federal de assistência a vítimas e testemunhas ameaçadas. A iniciativa oferece proteção, acolhimento provisório e assistência social, psicológica e jurídica a pessoas que sofrem ameaças em razão da colaboração com investigações ou processos criminais, além de seus familiares.

Suspeita foi encaminhada ao sistema prisional

Segundo a Polícia Civil, os procedimentos legais foram observados, incluindo o acionamento da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA).

O auto de prisão em flagrante foi lavrado, e a advogada foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

Com informações de Anderson Oliveira/Ascom-PCBA.