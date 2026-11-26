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Um secretário municipal e um vereador de Mansidão, no oeste da Bahia, foram afastados cautelarmente de suas funções públicas no âmbito da Operação Control X, deflagrada pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 26. A investigação apura um suposto esquema de fraudes em licitações, corrupção, lavagem de capitais e organização criminosa.

Durante a operação, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão em Mansidão e em Ceilândia, no Distrito Federal. As medidas também incluem a retenção de pagamentos pendentes, a proibição de contato entre os investigados e o bloqueio e sequestro de bens, direitos e valores que somam até R$ 721.025,59.

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De acordo com o delegado da Polícia Civil, Mauro Amado do Draco, as investigações começaram após a análise de contratos firmados pela administração municipal.



"A investigação iniciou através da análise de diversos contratos licitatórios que estavam sendo tocados por uma copiadora sediada no Distrito Federal, que possuía os mesmos endereços cadastrais de uma outra copiadora pertencente a um vereador local".

Com o aprofundamento das apurações, foram identificados indícios de vínculos operacionais e financeiros entre as duas empresas. Também foi apontada a possível participação de um assessor parlamentar e do secretário municipal de uma pasta responsável por parte dos pagamentos destinados à empresa investigada.

Equipamentos tinham preços acima do mercado

Um dos contratos analisados pela investigação foi firmado no valor de R$ 1,4 milhão, com previsão de um aditivo de igual valor posteriormente.

Relatórios técnicos identificaram indícios de superfaturamento na aquisição de equipamentos de informática. Entre os itens analisados estão caixas de som cujo preço médio de mercado seria de R$ 90, mas que foram licitadas por R$ 2,2 mil.

Foto: Bruno Ricardo / Ascom-PCBA

Em determinados produtos, os sobrepreços teriam alcançado até 2.296% em relação aos valores praticados no mercado.

Mandados foram cumpridos em seis endereços

Em Mansidão, as equipes policiais realizaram buscas em seis endereços. Durante as diligências, foram apreendidos aparelhos celulares e documentos que devem subsidiar o aprofundamento das investigações.

A Operação Control X foi conduzida por equipes do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), por meio da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor).

A ação integra a Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (Renorcrim), iniciativa da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).