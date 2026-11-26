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A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 26, a Operação Cláusula Oculta, que investiga grupos suspeitos de aplicar golpes relacionados à comercialização fraudulenta de consórcios. Mandados judiciais são cumpridos em Salvador, na Região Metropolitana e em municípios do interior do estado.

Segundo as investigações, empresas utilizavam anúncios em plataformas digitais e redes sociais para atrair consumidores interessados na compra de imóveis. As ofertas prometiam facilidades de financiamento, cartas de crédito e até contemplação imediata.

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Após o contato, as vítimas eram induzidas a realizar pagamentos acreditando que estavam contratando financiamentos ou adquirindo créditos com disponibilidade imediata. No entanto, segundo a Polícia Civil, os contratos firmados eram de consórcio, modalidade que não garante a contemplação imediata.

A operação busca interromper a atuação dos grupos investigados, identificar outras possíveis vítimas, esclarecer o destino dos valores arrecadados e reunir provas para responsabilizar criminalmente os envolvidos.

Cerca de 60 policiais participam da operação

As diligências ocorrem em endereços residenciais e comerciais ligados aos investigados. As equipes buscam apreender documentos, contratos, dispositivos eletrônicos e outros materiais que possam contribuir com as investigações.

Coordenada pela Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), a Operação Cláusula Oculta mobiliza cerca de 60 policiais civis.



Participam da ação equipes da unidade especializada e dos departamentos Especializado de Investigações Criminais (Deic), de Polícia Metropolitana (Depom), de Polícia do Interior (Depin), de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Inteligência Policial (DIP) e da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter).

As diligências seguem em andamento. Segundo a Polícia Civil, o balanço da operação será divulgado ao longo desta quinta-feira.