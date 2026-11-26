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A Justiça da Bahia condenou um homem a 21 anos e um mês de reclusão, em regime inicial fechado, pelo homicídio do padrasto ocorrido há 27 anos

De acordo com informações do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), Daniel Almeida de Souza teria iniciado uma discussão após o padrasto ter cobrado que ele arrumasse um emprego para ajudar no sustento da família.

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Ainda na versão do Ministério do Público, momentos após o término do desentendimento, o réu desferiu pauladas nas costas do padrasto, que morreu logo após os golpes.

Na análise do caso, julgado no dia 12 de novembro, no Tribunal do Júri da Comarca de Conceição do Jacuípe, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do crime, com a incidência de uma circunstância qualificadora: o recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

“O delito foi perpetrado no ambiente estrito da coabitação familiar, envolvendo o padrasto do réu, que mantinha união com a genitora desse. A quebra do dever de consideração interpessoal no espaço doméstico confere maior desvalor ao modo de execução”, destaca a Juíza Iasmin Leão Barouh em um trecho da sentença.