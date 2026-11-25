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Um homem identificado como Felipe dos Santos, de 29 anos, foi encontrado morto dentro de um carro abandonado na tarde desta quarta-feira, 25, na Rua Conselheiro de Abreu, no bairro do Uruguai, em Salvador.

O corpo da vítima estava no banco traseiro do veículo, um Volkswagen Gol de cor branca, e apresentava diversas marcas de disparos de arma de fogo.

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A Polícia Militar foi acionada por moradores. Ao chegarem ao endereço, agentes da 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) constataram a morte do homem e isolaram a área.

Polícia investiga assassinato

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas para atender à ocorrência.

A autoria, a motivação e as circunstâncias do assassinato serão investigadas pela Polícia Civil. Ainda não há informações sobre suspeitos ou se Felipe foi morto no mesmo local onde o veículo foi encontrado.