INSEGURANÇA
Homem é encontrado morto dentro de carro crivado de balas em Salvador
O corpo da vítima estava no banco traseiro do automóvel
Um homem identificado como Felipe dos Santos, de 29 anos, foi encontrado morto dentro de um carro abandonado na tarde desta quarta-feira, 25, na Rua Conselheiro de Abreu, no bairro do Uruguai, em Salvador.
O corpo da vítima estava no banco traseiro do veículo, um Volkswagen Gol de cor branca, e apresentava diversas marcas de disparos de arma de fogo.
A Polícia Militar foi acionada por moradores. Ao chegarem ao endereço, agentes da 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) constataram a morte do homem e isolaram a área.
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Polícia investiga assassinato
Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas para atender à ocorrência.
A autoria, a motivação e as circunstâncias do assassinato serão investigadas pela Polícia Civil. Ainda não há informações sobre suspeitos ou se Felipe foi morto no mesmo local onde o veículo foi encontrado.