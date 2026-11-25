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Cobertura com piscina privativa, apartamento à beira-mar avaliado em R$ 3 milhões e produtos de grifes. Essa era a vida de luxo de Cleyton Teixeira Catão, conhecido como “Pareja”, apontado pela Polícia Civil como fornecedor de armas da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), com atuação na Bahia.

O investigado foi preso durante a segunda fase da Operação Rainha do Sul, que tem como objetivo desarticular a estrutura financeira e patrimonial da organização criminosa. Outras 20 pessoas foram presas na ofensiva, entre elas um pastor evangélico.

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Pareja foi localizado em um apartamento de alto padrão em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo a polícia, a mudança para outros estados é uma estratégia adotada por integrantes da facção para dificultar a localização e o cumprimento de mandados de prisão.

Imóveis milionários e artigos de luxo

Além do apartamento no litoral paulista, que conta com diversas suítes, banheira e armários repletos de produtos de grifes, Pareja era proprietário de uma cobertura em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

O imóvel de alto padrão contava com piscina privativa e banheira de hidromassagem.

Ligação direta com chefe do BDM

As investigações do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) identificaram que Pareja mantinha contato direto com Leandro Conceição Santos, conhecido como “Shantaram”, apontado como chefe do BDM.

Mesmo custodiado no Presídio de Segurança Máxima de Serrinha, em 2024, o líder da organização criminosa mantinha comunicação com o fornecedor por telefone.

Mensagens obtidas pela polícia revelaram negociações envolvendo armas, drogas, valores e condições de pagamento.

Remessa de quase R$ 500 mil

A investigação também revelou a estrutura logística utilizada pela organização criminosa para abastecer a Bahia com armas e entorpecentes.

Segundo o Denarc, a facção mantinha um controle detalhado das remessas de materiais ilícitos. Em apenas uma delas, o grupo criminoso movimentou quase R$ 500 mil.

Apontado como intermediário entre os responsáveis pelo transporte e as lideranças da facção, Anselmo Souza Pereira, conhecido como “Pandora”, está foragido. Contra ele, há um mandado de prisão em aberto por organização criminosa.

Quem é a 'Rainha do Sul'?

Deflagrada inicialmente em novembro de 2025, a Operação Rainha do Sul resultou, na primeira fase, na prisão de 14 pessoas, incluindo a advogada Poliane França, que permanece custodiada.

Contratada inicialmente para defender Shantaram, Poliane se tornou esposa do líder da facção e, segundo as investigações, assumiu o comando da organização criminosa, transmitindo ordens e informações do marido aos demais integrantes.

O apelido “Rainha do Sul” faz referência à série televisiva homônima, que retrata a ascensão de uma mulher no universo do narcotráfico.